¿El DT Gustavo Alfaro debe convocar jugadores nacionalizados a la Tricolor?

El 8 de octubre, la Selección de Ecuador tiene previsto debutar en el inicio de las eliminatorias ante Argentina. El DT Gustavo Alfaro trabaja en su primera convocatoria. El técnico argentino está mirando el desempeño de los jugadores en el campeonato ecuatoriano de fútbol y los legionarios.

Alfaro también tiene previsto asistir a los partidos de la Copa Libertadores. Una de las preguntas insistentes al entrenador y al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, ha sido la apertura que tendrán los jugadores nacionalizados en la Selección



Egas dijo que prefiere no profundizar en el debate y dejar en manos del entrenador la decisión final de incluir nacionalizados en la primera convocatoria. "Lo importante es que los nacionalizados sientan la camiseta y el himno como suyo y no como otra cosa. La nacionalización es tan válida como la de nacimiento. Yo no voy a intervenir, es un tema del entrenador", dijo el presidente.



Los nombres de los posibles convocados que tienen cédulas de ecuatorianos, pero nacieron en otros países comenzaron a tomar fuerza. Entre los candidatos a ser llamados están jugadores como el golero Hernán Galíndez y Facundo Martínez, de la Universidad Católica, Damián Díaz y Gabriel Márquez, de Barcelona.



¿Alfaro debe llamar nacionalizados? Carlos Sevilla, exentrenador de la Selección, cree que se debe manejar con precaución porque se está formando un nuevo proceso y se debe buscar una acercamiento con los líderes de la Tri.



"Hay que ver qué tan necesario sea tener nacionalizados porque hay muchos jugadores nacionales en buen nivel. El entrenador debe ser precavido al momento de presentar la primera convocatoria".



Con el entrenador Gustavo Quinteros en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 fueron convocados jugadores como Matías Oyola, de Barcelona. Sin embargo, no lograron afianzarse. Wellington Sánchez, exseleccionado, argumenta que los mejores momentos de Ecuador a nivel de eliminatorias ha sido con una base de futbolistas nacionales.



Según el ambateño, los líderes de la Selección siempre se han mostrado abiertos a recibir a jugadores nacionalizados, pero enfatiza que en el Mundial de Brasil 2014 y a lo largo de esa eliminatoria con el DT Reinaldo Rueda se llegó a consolidar un grupo con jugadores nacionales. "Es importante que se trabaje en esa unidad de grupo", dijo Sánchez.



Hasta el 20 de septiembre, el DT Alfaro deberá presentar la lista de jugadores ecuatorianos que actúan en el exterior. También en los próximos días se tendrá lista la primera convocatoria para el inicio de las eliminatorias.