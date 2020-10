Alexander Domínguez: 'No he jugado mucho este año por la pandemia, pero no he parado de trabajar y estoy listo'

LEA TAMBIÉN

Alexander Domínguez, arquero de la Selección de Ecuador, compareció ante los medios de comunicación este miércoles 7 de octubre del 2020. El jugador de Vélez Sarsfield aclaró las razones de su poca actividad en este año y los retos que se le vienen a la Tri para el partido ante Argentina.

'Dida' es uno de los hombres de más experiencia en la Selección. Ya jugó eliminatorias y un Mundial, por lo que se especula que podría ser el titular en el arco de Ecuador este jueves 8 de octubre, a las 19:30.



"Hemos hablado y el DT nos ha transmitido algunos conceptos. Debemos ser inteligentes y acatarlos lo más rápido posible. No hemos tenido mucho tiempo juntos con el grupo completo y con él", dijo Domínguez, sobre el poco tiempo que existe con el entrenador Gustavo Alfaro.



El exgolero de Liga de Quito, Colón de Santa Fe y del Monterrey aseguró sentirse tranquilo ante la falta de competencia que ha tenido en este 2020. Si bien no ha jugado, no ha parado de trabajar con su equipo, justamente en Argentina.



"Soy consciente de que no he venido jugando en este año por la pandemia. Gracias a Dios nunca he parado y he venido trabajando muy bien. Me he preparado para jugar esta clase de partidos", afirmó.



'Dida' reveló que este será su primer partido en La Bombonera. Esto, a pesar de que ha jugado tres años en ese país.



"Va a ser mi primer partido oficial en ese estadio. No vamos a sentir la presión de los hinchas, pero toda indicación se podrá escuchar en la cancha. Todo lo que debamos transmitirles a nuestros compañeros podrán escucharlo los rivales", dijo Alexander.



Domínguez habló con los jugadores debutantes en la Tri. Les pidió que repliquen lo que hacen en sus clubes y que demuestren por qué están convocados. También afirmó que pudiera repercutir la falta de experiencia de ellos en partidos de eliminatorias, pero confía.

"Es verdad que tenemos jugadores jóvenes, pero la mayoría están en ligas muy competitivas y jugando a un gran nivel. La selección es otra cosa y trataré de ayudar en lo que pueda. Ahora los jugadores son más maduros", dijo.