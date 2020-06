Alexander Domínguez confesó que  Barcelona y Emelec querían ficharlo

LEA TAMBIÉN

El golero ecuatoriano Alexander Domínguez confesó cuáles fueron las razones por las que este año no pudo ser fichado por Barcelona SC, y en el 2017 por Emelec. El exjugador de Liga de Quito confesó que habló con los dirigentes de los dos equipos. Por ahora se quedará en Vélez Sarsfield hasta culminar su contrato.

“La verdad (Carlos) Alfaro estaba con todas las ganas y el deseo de que yo vaya allá, pero teniendo contrato con mi equipo se hizo un poco complicado. Ahí ya el presidente empezó a pedir cifras muy altas, después el DT (Gabriel Heinze) no quería que me vaya y el presidente empezó a echarse para atrás. Lo que yo supe, es que el presidente de Vélez estaba pidiendo USD 2 millones”, dijo 'Dida' en una entrevista con Roberto Bonafont.



Sobre la propuesta de los eléctricos, Domínguez aseguró que sí habló con Nassib Neme, pero nunca se llegó a un acuerdo. Fue en el 2017, cuando aún defendía los colores de Monterrey, en la Liga mexicana.



“Nassib también me llamó, pero cuando estaba en Monterrey. Después, ya lo dejé en manos de mi representante y se cayó un poco el tema. De ahí no volví a hablar con Nassib pero sí estuvo muy interesado en que vaya a Emelec”, afirmó Domínguez.



El golero aseguró que no le cerraría ls puertas a ningún equipo. Eso sí, en caso de que Liga lo tuviera entre sus planes, estaría dispuesto a darle prioridad a los albos.



“Yo soy muy profesional, siempre me gusta escuchar a todo el mundo. A ningún equipo de Ecuador le cierro las puertas. Eso sí, llevo un cariño enorme por la camiseta de Liga. Obviamente, si Liga y Emelec me llaman, me inclinaría por Liga. Si me llama Emelec y no Liga, escucharía la conversación”, dijo.



Domínguez fue campeón nacional en dos ocasiones con la 'U', también alcanzó dos Recopas Sudamericanas y a Sudamericana.