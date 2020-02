Álex Quiñónez recibió en Macas el trofeo de Mejor Atleta de Ecuador del 2019

LEA TAMBIÉN

El velocista esmeraldeño Álex Quiñónez fue reconocido por la Federación Ecuatoriana de Atletismo como el Mejor Atleta del 2019. La premiación se realizó la noche de este 15 de febrero del 2020 en Macas, Morona Santiago, con motivo de la Gala Atlética.

Quiñónez recibió el trofeo de manos del Gobernador de Morona Santiago, Juan León, quien dijo sentirse afortunado de premiar a un atleta que él admira. “Eres un referente y orgullo para el deporte ecuatoriano, con sencillez, talento y esfuerzo han logrado ubicarte entre los mejores del planeta”.



La nominación de Mejor Atleta del 2019 es por la medalla de bronce conseguida en la prueba de los 200 metros planos en el Mundial de Atletismo, celebrado en Doha, Catar. Allí registró un tiempo de 19.98, a tres centésimas del canadiense Andre De Grasse (19.95), quien se ubicó segundo.



Durante el 2019, Quiñónez también ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en 200 metros. Además se subió al podio, en la misma distancia, en otros certámenes internacionales y por 10 semanas se mantuvo tercero en el escalafón mundial.



El cubano Nelson Gutiérrez, DT de Quiñónez, fue reconocido como el Mejor Entrenador del 2019. Johana Ordóñez fue nominada la más destacada de la categoría sénior por su medalla de oro en la prueba de los 50 km marcha de los Juegos Panamericanos.



También se premiaron a los mejores de las categorías menores. En la Sub 20: Jean Mairongo (jabalina) y Glenda Morejón (marcha); en la Sub 18: Steeven Salas (velocidad) y Yuleixi Angulo (jabalina); en la Sub 16: Joe Caicedo y Adriana Alajo (vallas). De los galardonados, Morejón, Caicedo y Ordóñez no acudieron a la ceremonia. Morejón se entrena en Brasil.



Según Homero Salazar, jefe técnico de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, durante el 2019 se impusieron 30 récord nacionales: 12 en la categoría sénior, 6 en la Sub 23, 8 en la Sub 20 y 4 en la Sub 18. En los Juegos Panamericanos, el certamen fundamental del 2019, los atletas nacionales sumaron cuatro preseas de oro y una de bronce.