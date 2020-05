El ecuatoriano Álex Fiallos se forma como entrenador en Leipzig

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La pasión por el fútbol y la perseverancia por conseguir sus metas son dos aspectos que han contribuido para que el técnico ecuatoriano Álex Fiallos se encuentre en Europa, como parte de una beca de estudios en el ámbito deportivo.

Con 36 años, este profesor ambateño, que imparte Educación Física en un centro educativo fiscal, cursa una especialización en la Universidad de Leipzig, Alemania, con el International Training Course ITK, que está dirigido a profesores en deportes, con estudios superiores y experiencia avalada. Se enteró de la beca al escuchar una charla del entrenador Sixto Vizuete, quien también pasó por ese centro de formación. “Postulé en el 2019. De 200 aspirantes de América, fuimos escogidos 17”, cuenta el profesor a través de un mensaje de WhatsApp.



En Alemania, su preparación no se suspendió a pesar de la crisis sanitaria por el covid-19. Generalmente recibe clases teóricas por las mañanas y en las tardes realiza prácticas en el centro de entrenamiento de fútbol formativo del RB Leipzig, club de la Bundesliga.



“Leipzig no ha sido muy afectada por el covid-19. El confinamiento fue distinto al de otros países de Europa. Podemos realizar actividades bajo ciertas restricciones porque aquí confían mucho en su sistema de salud”, relata Fiallos.



Como parte de su formación, el pasado 10 de marzo asistió con sus compañeros al Red Bull Arena para analizar el partido de octavos de final de la Champions League entre el RB Leipzig y el Tottenham, que dirige José Mourinho. Ese juego quedó 3-0 a favor del cuadro alemán. “Nunca imaginé estar en la Champions, fue un sueño más cumplido”.



De niño, cuando jugaba al fútbol en el patio de la escuela, Fiallos se imaginaba que era Álex Aguinaga, el ‘crack’ tricolor que triunfó en México con el Necaxa. Luego, mientras crecía, afianzó ese gusto por la pelota y hasta militó en equipos de segunda división provincial, pero luego volcó sus esfuerzos en los estudios: tiene títulos de tercer y cuarto nivel.



Años atrás, a la par que continuaba en las aulas de clase, el ambateño empezó a vincularse en el mundo del deporte. Mientras cursaba la licenciatura en la Universidad Técnica de Ambato ya colaboraba, aunque sin sueldo, en el club Bolívar de la Segunda Categoría de Tungurahua.



Más adelante, ya graduado, dirigió equipos en la Unidad Educativa González Suárez, con los que ganó intercolegiales y hasta un subcampeonato nacional de Fútbol Sala con la Sub 14, el 2012. “Mientras cursaba el Instituto de Entrenadores de Fútbol Héctor Morales (en Ambato), solicité asistir como monitor a las formativas de Técnico Universitario para ganar experiencia”, añade.



De esa etapa se acuerda Boris Fiallos, uno de los asistentes del estratega azuayo Paúl Vélez, en el Macará de la Serie A. “En ese entonces estábamos en Técnico Universitario y Álex, a quien no conocía, se nos acercó un día porque quería colaborar con nosotros. Nos ayudó, a manera de pasantías, y eso le sirvió mucho porque en el fútbol, además de los estudios, es fundamental la experiencia con el grupo de jugadores”, asegura el actual colaborador del ‘Ídolo Celeste’.



¿Se considera un estudioso del fútbol? “Sí, porque desde que dejé de jugar en Segunda Categoría, mi meta siempre ha sido prepararme y conocer varias formas de entrenamiento. Es como una caja de herramientas, de todo lo aprendido: voy escogiendo lo que me parece correcto de acuerdo con mi idea o modelo de juego”, explica, desde Alemania.



El también docente tiene todavía metas por cumplir en el fútbol. Por esa razón, después de lograr su especialización que finalizará en julio, espera obtener la Licencia A Conmebol, para lo cual ya presentó su hoja de vida en la FEF. “Con ese documento me gustaría ser tomado en cuenta por algún equipo del país, porque pienso que los ecuatorianos también somos capaces”, afirma.



BIOGRAFÍA

Origen. Álex Fiallos Flores nació en Ambato, hace 36 años.

Estudios. Licenciado en Cultura Física y Máster en Entrenamiento Deportivo por la U. Técnica de Ambato. Técnico Superior Entrenador de Fútbol en el Instituto Héctor Morales. Trabaja en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos como licenciado de Educación Física. Ha colaborado en divisiones formativas del Técnico Universitario y del Macará.