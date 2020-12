Álex Aguinaga entrevistó a Antonio Valencia, en México

Álex Aguinaga y Luis Antonio Valencia se reencontraron en México. Esta vez, el 'Guero' se desempeñó como entrevistador y el 'Toño' como el entrevistado. Ahí, el excapitán del Manchester United dijo que apoya al León, de Ángel Mena, en la final del fútbol mexicano.

​"Voy por León porque está Angelito (Mena), lo queremos mucho. Le deseo toda la suerte del mundo y que le vaya bien”, afirmó Valencia al ser consultado sobre la final de la LigaMX entre León y Pumas de la UNAM, el domingo 13 de diciembre.



"Estoy contento de estar en esta linda tierra. Me siento cómodo, quiero estar al 100% para dedicarle trabajo al equipo y ayudar a los chicos, porque también hay chicos jóvenes aquí. Espero que podamos hacer un buen torneo”, añadió Valencia, quien fue recién fichado por el Querétaro de México.



Aguinaga, quien está radicado en México, hizo la entrevista para la cadena FOX Sports. Ahí, también le consultó sobre el porqué los mexicanos no emigran al fútbol mexicano en comparación a los sudamericanos.



'Toño' puso como ejemplo a 'Chicharito' Hernández para responder esa consulta. "He visto trabajar a Chicharito, es uno de los compañeros más profesionales que he tenido. Siempre puntual y siempre trabajando. Le he preguntando porque no hay más jugadores mexicanos en Europa si tienen condiciones para hacerlo. A veces pasa por el trabajo, están cómodos en su país y ganan bien", concluyó Valencia.