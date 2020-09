Álex Aguinaga volvió a criticar a la Federación  Ecuatoriana de Fútbol

LEA TAMBIÉN

Álex Aguinaga criticó fuertemente a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dirigida por Francisco Egas. Su cuestionamiento fue dirigido a que el ente está manejado más por extranjeros que por compatriotas, excepto los dirigentes.

En una entrevista que el ex DT de Barcelona y Liga de Quito, entre otros clubes nacionales, concedió al programa digital del periodista Carlos Víctor Morales, aseveró que para la FEF los técnicos locales "son una piedra en el zapato". Por ello, también cuestionó la contratación del técnico argentino Gustavo Alfaro para la Selección.



"A mucha gente le gusta que no digamos nada, que nos quedemos callados. No les gustó que abriéramos la boca porque como dije, en realidad somos una piedra en el zapato porque no voltean a ver al técnico ecuatoriano, no les interesa", expresó



Se especuló con que Aguinaga estaba entre las carpetas que la FEF analizaba para asumir el cargo de DT de la Tri, tras la salida del neerlandés Jordi Cruyff. Sin embargo, al final fue marginado, junto con el también compatriota Paúl Vélez. De este último, el mismo Egas admitió que fue candidato puesto por la prensa y los hinchas.



"Incluso, en otros puestos en la Federación, se olvidan de que la Federación es 'Ecuatoriana de Fútbol'. Ya solo los ecuatorianos que están ahí son solo los directivos, nadie más", lamentó.



Aseguró que eso le molestó, "y no porque tenga xenofobia", dado que él reside en México desde hace 30 años y allí se desempeña como comentarista deportivo en la cadena Fox Sports. "Y no me siento extranjero. En Ecuador acaban de llegar hace un par de meses y hacen lo que quieran con el fútbol ecuatoriano. Me molestó esa poca credibilidad con el ecuatoriano y se molestan cuando alguien dice lo contrario", continuó con su análisis.