La Alemania de Löw sigue atrapada en la depresión mundialista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección alemana sigue atrapada en la pesadilla. Tres meses y medio después de su eliminación en la primera ronda del Mundial, el conjunto de Joachim Löw no encuentra todavía las respuestas futbolísticas y anímicas.

La derrota por 3-0 sufrida el pasado 13 de octubre del 2018 por la noche ante Holanda en Ámsterdam es la más abultada que padece Löw desde que se hizo con el mando de la 'Mannschaft' en 2006.



Solo una vez había caído por tres goles de diferencia y aquello sucedió en octubre de 2007, en un encuentro ante República Checa por la clasificación a la Eurocopa que no tuvo mayores consecuencias.



La situación es muy diferente ahora, aunque el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel, dio a entender que no tomará decisiones apresuradas. "Estaba claro que el camino de nuestro equipo tras el Mundial también podía tener contratiempos", dijo el jefe del fútbol alemán un día después del traspié en la Liga de Naciones.



"Ahora es importante mantenernos juntos como equipo tanto dentro como fuera del campo". No tan comprensivos fueron los medios alemanes, que cargaron con dureza contra el equipo de Löw.



"Jogi desconcertado", tituló la revista Der Spiegel, que señaló que "el equipo alemán volvió a caer en viejos errores". "El equipo con sus campeones del mundo de 2014 parece agotado, el seleccionador nacional busca explicaciones. Nada de esto funciona bien", analizó la publicación.



Medios como la televisión alemana N-tv creen que el entrenador debe tomar en forma urgente una decisión y acelerar el recambio generacional. "Los jugadores jóvenes aún no han llegado y los viejos hace tiempo que pasaron", concluyó el medio de comunicación.