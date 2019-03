Una renovada Selección de Alemania empieza la reconquista europea

LEA TAMBIÉN

Después de sus fracasos en el Mundial y en la Liga de las Naciones, Alemania abre un nuevo ciclo este domingo 24 de marzo del 2019 contra Holanda en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, con un equipo rejuvenecido y sin casi ninguna de las estrellas que ganaron el Mundial en 2014.

¿Dónde está Alemania?

Eliminada en la fase de grupos en el Mundial ruso y descendida al segundo escalón de la Liga de las Naciones en noviembre, la 'Mannschaft' cayó al puesto 16º de la clasificación FIFA. Después de un 1-1 en partido amistoso ante Serbia el miércoles, inicia en Ámsterdam su campaña de clasificación a la Eurocopa-2020, contra una Oranje que la superó hace unos meses (3-0 y 2-2) .

¿Por qué no están las estrellas?

En primer lugar por los malos resultados, después por una polémica elección personal. El seleccionador Joachim Löw concluyó la desvertebración del equipo que compuso años atrás. Mats Hummels, Jérôme Boateng y Thomas Müller son los últimos en ser descartados. Sami Khedira lo fue en septiembre, y Mesut Özil se retiró por su cuenta. De los que tocaron el cielo en la final de Brasil sólo quedan Toni Kroos y Manuel Neuer. La idea es que los jóvenes tengan hueco para ir asumiendo responsabilidades.

¿Quiénes toman el testigo?

El jugador del Bayern de Múnich Niklas Süle fue entronizado como “ jefe de la defensa ” por Löw. Como volante defensivo, Joshua Kimmich es a sus 24 años un valor seguro. Su compañero en el Bayern Leon Goretzka parece imponerse a su lado, aunque aún está a la sombra del por el momento intocable Toni Kroos.



En ataque, la nueva estrella se llama Leroy Sané: los regates del extremo de 23 años del Manchester City causan estragos en las defensas y levantan al público de sus asientos. En junio, Löw fue criticado por no haberlo llevado al Mundial. Marco Reus se convierte a los 29 años en el gran líder de la delantera, algo que pudo haber sido mucho antes si las lesiones no se hubieran cebado con él.

¿Cuáles son los puntos débiles?

Löw aún no ha encontrado a sus titulares en las bandas de la zaga. Thilo Kehrer, del PSG, o Nico Schulz suenan para los puestos, pero Alemania no cuenta en este momento con ningún jugador de clase mundial en esa demarcación. Además, Alemania padece desde hace años la falta de un auténtico goleador. Timo Werner ilusionó en sus inicios en 2017, pero no ha cumplido las expectativas, con un sólo gol en sus diez últimas apariciones con la elástica de las cuatro estrellas.

¿Se juega Löw el puesto?

A corto plazo probablemente no, por mucho que una dura derrota el domingo en Holanda le pusiera de nuevo contra las cuerdas. A pesar de las críticas luego de la debacle mundialista le fue concedida la tarea de la reconstrucción, y aún goza del aura de 'visionario' que le dio su triunfo en el Mundial-2014. Salvo catástrofe en la fase de clasificación, su verdadero juez será la Eurocopa-2020. Después de la humillación en Rusia no se le perdonaría otro nuevo fracaso.