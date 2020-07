Alcaldes de Cuenca y Quito no quieren que se juegue fútbol profesional en esos cantones, dice Rommel Salazar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rommel Salazar, director de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, aseguró que varios alcaldes han pedido que no se reanude el fútbol en sus cantones. El incremento de casos de covid-19 han encendido las alarmas en ciudades como Quito y Cuenca.

Precisamente son los burgomestres de esas ciudades se oponen a que se jueguen los partidos de la LigaPro en sus territorios. Quieren precautelar la vida y salud de la ciudadanía.

Jorge Yunda, Alcalde de Quito, tenía previsto reunirse con los dirigentes de la LigaPro. La capital es una de las ciudades más afectadas por el virus y también la que más equipos tiene (Aucas, Liga de Quito, Universidad Católica y El Nacional).



“El fútbol tiene que regresar, pero en este momento estamos en una situación complicada. Vamos a llegar a un acuerdo reduciendo al mínimo el riesgo del contagio”, dijo Yunda en una entrevista en Radio Cobertura Plus.



Sin embargo, Rommel Salazar aclaró que se está analizando la situación de las ciudades sedes. A la preocupación de Yunda se unió la de Cuenca. Pedro Palacios también envió su solicitud al COE Nacional.



"Hoy el Alcalde de Cuenca nos ha manifestado que ellos tampoco quieren partidos de fútbol, tengo entendido que otros alcaldes que nos han pedido que no se juegue", dijo Salazar en una entrevista en Radio Diblu de Guayaquil.



Salazar fue claro con la realidad que vive Quito. Las estadísticas, por ahora, no son alentadoras y una parte de la ciudadanía no colaboran.



"Quito no quiere que haya fútbol por las condiciones en las que se encuentran; las estadísticas no nos dan para hacer partidos de fútbol", dijo Salazar.



Sin embargo, el simulacro pactado para este miércoles 22 de julio en Guayaquil será determinante. De esto dependerá si se juega o no es esas ciudades.