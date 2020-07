El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, cree que no se puede permitir actividades deportivas; LigaPro aún espera el sí del COE Nacional para el reinicio del torneo

LEA TAMBIÉN

El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que desde el punto de vista sanitario no se puede permitir actividades deportivas por la situación sanitaria que atraviesa la capital. Así lo manifestó en entrevista este viernes 17 de julio y cuando se espera un pronunciamiento del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) sobre el reinicio del campeonato ecuatoriano de fútbol.

La Liga Profesional entregó los protocolos para el reinicio del campeonato al COE Nacional y se espera que en las próximas horas se anuncie oficialmente la fecha del reinicio del torneo. En principio se anunció que la actividad volvería entre el 28 y 29 de julio, pero aún no se ha oficializado.



Este viernes 17 de julio, Yunda dijo que en Quito no hay condiciones por el aumento de contagios. "En Quito no hay camas en los hospitales, estamos tratando bajar la tasa de mortalidad realizando campaña sanitaria, pruebas de covid, entregando mascarillas", manifestó en entrevista con Huancavilca.



La LigaPro espera la confirmación para la promoción de los partidos y tras los diálogos con Rommel Salazar, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, solo se espera la aprobación definitiva. Sin embargo, Yunda anunció que es difícil. "Dentro del punto de vista sanitario, en Quito no se puede permitir ninguna actividad deportiva por la situación sanitaria que vive la ciudad y es difícil que podamos resolverlo en pocas semanas", añadió.



Hasta el jueves 16 de julio, Quito registraba 10 208 contagiados de coronavirus. El COE Nacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.