Ignació llegó a conocer al 'Rey' Arturo Vidal gracias a su dibujo en un álbum de cromos que no podía llenar  

La historia de Ignacio, un pequeño hincha de la Selección de Chile quien dibujó a Arturo Vidal en su álbum de cromos, se volvió viral y conmovió más allá de las redes sociales.

Todo empezó cuando un compañero de la escuela le regaló el álbum, pero como él no tenía los cromos realizó un dibujó del futbolista del FC Barcelona. Este era quien más le llamaba la atención por su particular corte de pelo. "Es el que reconozco más por el mohicano', dijo el niño en una entrevista publicada por 24horas.cl en su canal de YouTube.



La fotografía del dibujo fue publicada por su madre en Twitter el 8 de julio del 2019. "A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!", escribió Carolina Viñedo en la cuenta @nina_rubylips.

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx — .~•*Carolina*•~. (@nina_rubylips) 8 de julio de 2019



Después de eso muchas cosas pasaron para el niño de 10 años, quien recibió el álbum completo de 'Panini' gracias a la gestión del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, se tomó una fotografía junto con la Copa América y hasta conoció al 'Rey' Arturo Vidal.

El 10 de julio del 2019, después de que su dibujo se viralizó, el futbolista también escribió en Twitter: "¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen 💪🏼😉 👑 ojalá nos podamos conocer!". Y eso mismo ocurrió horas más tarde ese día y fue transmitido en vivo por la televisión chilena. Fue así que en el programa 'Buenos Días', el seleccionado araucano se encontró con su fanático, quien estuvo impactado. ¿Te lo imaginabas así?, le preguntó el periodista a lo que el chico, abrazando fuertemente a Vidal, contestó emocionado: "me lo imaginaba así...".

Después de todas las muestras de cariño Carolina Viñedo agradeció a través de su cuenta en Twitter. "Gracias infinitas! Nada de esto hubiera sido posible sin el amor de ustedes y la difusión que le dieron a su dibujito! Mi hijo está tan feliz que sigue en shock Es maravilloso ver cómo el amor de los seres humanos logra cosas tan positivas, por favor no pierdan esa capacidad!"

Gracias infinitas! Nada de esto hubiera sido posible sin el amor de ustedes y la difusión que le dieron a su dibujito! Mi hijo está tan feliz que sigue en shock 🤣

Es maravilloso ver cómo el amor de los seres humanos logra cosas tan positivas, por favor no pierdan esa capacidad! pic.twitter.com/maWDuT5H0T — .~•*Carolina*•~. (@nina_rubylips) 11 de julio de 2019