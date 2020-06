Alberto Díaz, de la LigaPro, asegura que se analiza el retorno de los hinchas a los estadio a mediano plazo

LEA TAMBIÉN

Alberto Díaz, director ejecutivo de la LigaPro, reveló detalles de lo que será la reanudación de la competencia, tanto en Serie A y B. Además aclaró los temas que se aprobaron en el Consejo de Presidentes.

Los directivos de los clubes decidieron que se aplicara multas económicas para los equipos que no cumplan los protocolos de bioseguridad. Esta decisión generó debate por los montos.

“Sobre las multas, algunos pueden o no estar de acuerdo, pero la decisión la tomó el Consejo de Presidentes. Para algunas personas podrán ser altas y para otras bajas, depende del lado que se la vea”, dijo Díaz en una entrevista en Radio La Red.



Sobre los montos de las multas, aclaró que fue un tema que los presidente de los clubes decidieron. Como LigaPro, la propuesta fue distinta.



“En el Comité Ejecutivo las multas que pusimos eran más altas, nosotros propusimos un valor, pero la decisión no la tomamos nosotros y por eso el Consejo puso otros montos”, puntualizó.



Ahora, la prioridad será presentar un plan de bioseguirdad al COE Nacional para que este organismo apruebe la fecha de la reanudación del campeonato. La fecha aprobada es el 17 de julio del 2020.



“Vamos a tener reuniones de trabajo con la Secretaría de Deportes, para presentar la propuesta al COE Nacional para que den el OK”, dijo.



El torneo iniciará desde la fecha 6. Los cotejos que no se jugaron por la quinta fecha se los disputarán los miércoles. Todavía no se conoce la fecha. Eso lo está manejando el directorio de competencias. También aseguró que habrán partidos que se jugarán entre semana.



“Se acordó que cuando se reinicié el campeonato sea con los partidos de la 6ta. fecha, y los compromisos que no se jugaron en la fecha 5, se los cumpla los días miércoles, eso estamos acomodando con el director de competiciones”, dijo.



Ante la posibilidad de que los hinchas vuelvan a los estadios, la LigaPro está analizando la posibilidad de que a mediado plazo esto se cumpla. Eso sí, Díaz advirtió que no dependerá únicamente de la LigaPro, sino de las autoridades.



“Estamos trabajando a mediano plazo que algunos hinchas puedan asistir al estadio, eso no depende de nosotros, presentaremos un plan de vuelta y las autoridades nacionales aceptan o no”, puntualizó.