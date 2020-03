Alberto Díaz, director ejecutivo de la Ligapro: ‘4 clubes han sido los menos penalizados’

LEA TAMBIÉN

El español Alberto Díaz reemplazó a Luis Manfredi en la Dirección Ejecutiva de la LigaPro. La entrevista la dio el pasado 4 de marzo del 2020.

¿La LigaPro fijó un plazo a los clubes para que saneen sus deudas?

No existe ningún acuerdo sobre el tiempo en que deben cubrir los pasivos. Sí existe la puesta en marcha del control económico, con el cual estamos convencidos que paulatinamente vamos a ir reduciendo estos pasivos. Mentiría si digo que en dos o

tres años los clubes tendrán cero pasivos. Tal vez en un plazo superior sus pasivos serán mínimos y controlados.



El anterior Director ejecutivo de la LigaPro, sin embargo, habló de un plazo de unos cinco años.

Sería poco responsable de mi parte decir si en cinco o seis años se cubrirían todos los pasivos. Lo que sí puedo decir es que cada año se va a ir reduciendo la deuda.



La deuda acumulada de los clubes ascendía a USD 110 millones, ¿se ha rebajado ese monto?

La reducción de la deuda será paulatina. Ahora no podría decir con exactitud cuánto se consiguió reducirla en el 2019, porque todavía no tenemos contabilizada toda la información de los clubes. Pero sí podríamos haberla reducido en alrededor de un 10%.



Si no existe un plazo para sanear las deudas, ¿se logrará ese objetivo?

Uno de los acuerdos de la LigaPro con la Liga es sanear las deudas del fútbol ecuatoriano. El hecho de que no exista un plazo no quiere decir que lo incumpla. Complementaremos las medidas impuestas en los clubes con un endurecimiento del régimen sancionador. Nosotros copiamos el modelo que se implementó en España para emplearlo en Ecuador. Eso sí, hacemos una gestión del cambio, porque el contexto aquí es diferente.

¿En qué ha consistido esa penalización?

Primero tomamos en cuenta los ingresos que han proyectado los clubes conforme a la normativa impuesta por la LigaPro. Luego, hacemos la penalización de acuerdo con el pasivo que arrastra. Un porcentaje es asumido por el club; suele ser un 15% o 20%. Si un club no saldó sus deudas del 2019 y llegó a acuerdos con jugadores para pagarlas en plazos, esos montos se descuentan automáticamente en el rubro que tienen para invertir en su plantilla del 2020.



¿Qué clubes no fueron penalizados?

Existen clubes que han mostrado una buena trayectoria financiera en los últimos años. Por ejemplo: Liga de Quito, Aucas, Emelec, Católica. El ajuste a estos clubes es mínimo. Son clubes que han sido responsables en la dirección financiera y que fueron menos penalizados.



¿Barcelona fue el más penalizado?

Barcelona ha sido altamente penalizado. Pero hay que mencionar y admirar, a favor de sus nuevos dirigentes, que han hecho un gran recorte en el costo de su plantilla.

¿Cómo se controla que los clubes no se excedan en los presupuestos?

Tenemos dos indicadores. El primero es no excederse del límite del costo de la plantilla asignado. Con eso, se deben cumplir los egresos proyectados. Para ello se hace un seguimiento trimestral de los costos y pagos.



¿Por qué la LigaPro resolvió no pedir los roles de pago a los clubes?

Los roles de pago no se han eliminado. Nosotros consideramos, sin embargo, que los roles de pago no han dado los resultados esperados en los últimos años, en el cumplimiento de las normas del control económico. Cuando se detecta que un jugador no ha cobrado su salario, se le retiene el dinero de los derechos de televisión.



¿Cómo se controlarán los dobles contratos?

Con los dobles contratos, el club procedería de forma irregular y el jugador también. El club porque oculta información y el futbolista porque se muestra a la sociedad con un sueldo inferior, pero por detrás le pagan más. Habrá sanción en el momento que se presente.



¿Los clubes tienen establecido gastar un porcentaje en sus formativas?

No. Cada club debe gestionar de acuerdo con sus ingresos.



Biografía. Alberto Díaz Lorente nació en Alcobendas, Madrid. Es el Director Ejecutivo de la LigaPro de Ecuador.

Trayectoria. Cumplió algunas funciones en la Liga de

