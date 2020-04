AFNA rechaza la convocatoria al Congreso Extraordinario de la FEF

LEA TAMBIÉN

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) rechazó la convocatoria al Congreso Extraordinario en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para este viernes 1 de mayo del 2020. Allí se analizará la decisión tomada por la FEF el pasado 24 de abril. Según AFNA esto incumple con los estatutos.

AFNA envió una carta a la FEF el martes 28 de abril del 2020, rechazando no solo el Congreso Extraordinario, sino también la reestructuración del Directorio por no respetar las normas y estatutos: “rechazamos de forma total cualquier convocatoria, conducción o votación, a un Congreso Extraordinario, omitiendo las disposiciones estatutarias y reglamentarias que se han precisado, no solo en cuanto a su forma sino en cuanto al quórum decisorio que se debe cumplir; a más de que en él, se pretenda convalidar un acto de nulidad absoluta, por su falta de competencia y violación del procedimiento, como fue la decisión del Directorio de la FEF”, manifestó la carta.

Ponemos a conocimiento público la carta enviada a la Federación Ecuatoriana de Fútbol



Solicitamos el aviso inmediato a los organismos internacionales @CONMEBOL @Libertadores @Sudamericana @FIFAcom @fifacom_es #UnidosPorPichincha



Sobre el llamado al Congreso Extraordinario, la misiva apela al Artículo 4 del Reglamento del Congreso Nacional de Fútbol Profesional, donde se establece que dichos Congresos se llevarán a cabo de forma rotativa en las sedes provinciales afiliadas.“Resulta absolutamente claro que se requiere una reunión física, no virtual, donde se pueda desarrollar la sesión del Congreso.



No existe forma jurídica ni logística para pretender, violando el Derecho nuevamente, convalidar una resolución del Directorio atentatoria a las normas y principios que debemos seguir”, añade. Sin embargo, en la convocatoria se aclaró que será de manera virtual por la pandemia del coronavirus.



Bajo el mismo argumento, el organismo de Pichincha detalla la serie de actividades que deben realizarse presencialmente, entre ellas, el de la votación. Por ello destaca que, de acuerdo al reglamento, la remoción de Egas como presidente y aceptada por seis de los nueve miembros del directorio mediante una sesión virtual, carece de sustento jurídico.



“Pretender ahora, justo ante una decisión de semejante trascendencia, cambiar las normas y acomodar interpretaciones, no hacen sino ahondar las arbitrariedades y levantar una serie de sospechas y comentarios que dañan el buen nombre de nuestra institución”, se detalla en el documento.



De igual forma expresa que la decisión de nombrar a Jaime Estrada como nuevo presidente de la FEF no acata las normas internacionales vigentes. La carta cita el Artículo 19 de los Estatutos de la FIFA, numerales 2 y 4, donde refiere que, “Los órganos de las federaciones miembro se designarán únicamente mediante elección o nombramiento interno. Los estatutos de la federación estipularán un procedimiento electoral democrático para la elección de los nombramientos”.



El documento no tiene las firmas de El Nacional y Aucas. Andrés Báez, directivo oriental, dijo que prefieren esperar un pronunciamiento de la parte jurídica de la Ecuafútbol. El documento cuenta con las firmas de Liga de Quito, Universidad Católica, Independiente del Valle y el América.