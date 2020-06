La AFE se pronuncia a favor del reclamo de la plantilla del Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) calificó de “deprimente” la falta de compromiso de la directiva del Deportivo Cuenca, por el incumplimiento en los acuerdos de pago que pactaron con los jugadores.

El gremio emitió un boletín de prensa a raíz de la decisión de jugadores y cuerpo técnico de no entrenar mientras no exista una respuesta favorable de los dirigentes.



Hay malestar dentro del plantel, pues se mantienen impagos desde la segunda quincena de marzo. Ellos acudieron al estadio Alejandro Serrano Aguilar el jueves 25 de junio del 2020, pero no entrenaron.



El documento de AFE señala que, a pesar de que la directiva del ‘Expreso Austral’ redujo hasta en un 70% los sueldos de la plantilla, “convirtiéndose así en el club con el más alto porcentaje de reducción de las remuneraciones”, no se cumplió con lo ofrecido.



Además, hace hincapié en el compromiso de los futbolistas, “conscientes de la situación actual que vivimos por la pandemia del covid-19”, y que, en demostración de “solidaridad y compromiso con el club”, se acogieron a los acuerdos económicos.



No obstante, ante la falta de respuestas de la directiva, la AFE aseguró que tomó las medidas correspondientes, entre ellas poner en conocimiento de las instituciones reguladoras del fútbol ecuatoriano, y que estará “vigilante” de que el reclamo llegue a buen término.



“Consideramos que en estos momentos la solución está en la cancha de los dirigentes más no de los jugadores”, menciona el circular firmado por Iván Hurtado, presidente del gremio.