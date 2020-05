La AFE intervendrá entre directiva y jugadores de Deportivo Cuenca por los acuerdos de reducción salarial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) Iván Hurtado, aseguró que en Deportivo Cuenca todavía no existe un arreglo entre directivos y jugadores sobre la reducción de salarios en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El dirigente de 45 años manifestó que el organismo intervendrá como conciliador entre ambas partes, ya que en la plantilla morlaca existe preocupación porque la directiva pretende disminuir los ingresos de los jugadores entre un 70 y 80%.



El excapitán de la Selección comentó en una entrevista al periodista Juan Diego Cornejo que la AFE está pendiente de la situación de todos los futbolistas de los clubes ecuatorianos debido a la renegociación de los contratos por la pandemia del coronavirus. Él aseguró que mantienen contacto permanente con capitanes y referentes de cada equipo.

“Hemos estado pendientes no solo del Deportivo Cuenca sino de todos los equipos. Tenemos contacto directo con los capitanes”. Por ello destacó que a él acudieron los jugadores del ‘Expreso Austral’ luego de que, tras dos meses de negociaciones, todavía no existe un acuerdo.



“Ahora estamos pendientes de lo que está viviendo el Cuenca de manera especial porque es el club que los dirigentes más les quieren descontar, entre un 70 y 80%”.



Añadió que desde AFE solicitaron una reunión con los dirigentes y están a la espera que ellos establezcan la fecha y hora para entrar en diálogo. Aspira que el problema pueda solucionarse sin mayores inconvenientes, por ello evitó hablar del proceder de la AFE en caso de no encontrar conciliación:



“Tenemos que ser positivos. Primero agotemos la vía del arreglo para poder subsanar esto y de ahí sí, después buscaremos otros caminos. Lo primordial es arreglar esto y hacer que las partes estén contentas”, concluyó.