Adrián Gabbarini sufrió una lesión en su femoral izquierdo y es baja en Liga (Q)

El golero Adrián Gabbarini se suma a la lista de lesionados de Liga de Quito. Este miércoles 9 de diciembre, previo al juego ante Liga de Portoviejo, el arquero argentino sufrió una contractura en el femoral izquierdo que le impidió ser de la partida.

Según se reportó, 'Gabba' sintió una molestia muscular después del juego ante Católica y en el calentamiento previo al partido ante los manabitas sintió el mismo malestar. Por prevención, el DT Pablo Repetto decidió que no jugara y que no esté en la banca de suplentes.



En los planes del estratega uruguayo está contar con todos sus jugadores para el cierre de la temporada. Incluso espera que Ezequiel Piovi y Franklin Guerra se recuperen.



Gabbarini tiene previsto acudir a la clínica Toa para someterse a chequeos médicos y conocer si podrá o no jugar en la penúltima fecha de la temporada regular.



En su reemplazo está Leonel Nazareno y en el banco de suplentes está Erick Viveros.