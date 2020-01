El guardameta Adrián Gabbarini rindió un homenaje al fallecido Édison Realpe

LEA TAMBIÉN

“Lo vamos a recordar y sentir toda la vida. Fue una gran persona y muy importante para nosotros”. Esas fueron las palabras del golero Adrián Gabbarini, capitán de Liga de Quito, sobre Édison Realpe, quien falleció la madrugada del 22 de diciembre del 2019 en un accidente de tránsito en el recinto Banderas, en Esmeraldas.

Gabbarini dio una rueda de prensa este 9 de enero del 2020 y, al final, de sus declaraciones, a modo de homenaje, se pronunció sobre el lateral que jugó con los azucenas entre el 2018 y el 2019. En la final del 2018 actuó como titular ante las lesiones de los zagueros titulares.



El arquero expresó que los futbolistas se “los conoce cuando no tienen que jugar”, algo que Realpe afrontó en su paso por LDU, donde era suplente. En sus dos temporadas en LDU, estuvo en 23 cotejos de la Serie A y no marcó goles. “A Édison no le tocó jugar mucho en Liga; pero cuando jugó, respondió”, expresó ‘SúperGabba’.

Emotivas palabras del capitán de @LDU_Oficial Adrián Gabbarini para la familia de Edison Realpe QEPD.



“Lo conocimos mucho como persona. Fue alguien que siempre sumó, que siempre estaba alegre. Nos ayudó a salir campeón y a que el grupo no se desvíe”.



En su intervención, el argentino recalcó que Realpe fue una persona íntegra. “Nos gustaría que se lo recuerde de esa manera”, concluyó.