Adrián Gabbarini, capitán de Liga: 'A mi viejo le hace bien verme en la final'

Adrián Gabbarini, guardameta y capitán de Liga de Quito, tiene una gran motivación para jugar la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol: la felicidad de su progenitor.

Su padre sufrió complicaciones de salud hace tres semanas. Por ello, el arquero se desplazó inmediatamente a su país, Argentina, para acompañarlo. Se perdió tres cotejos del Campeonato y volvió para las instancias finales.



Gabbarini pudo permanecer con su padre en su visita y le quedó una gran satisfacción. "A mi viejo le hace bien verme enfocado en la final y si él está feliz, yo estoy feliz”, declaró el arquero, de 35 años, en una entrevista con Radio La Red.



'Gabba' llegó en el 2018 y, su aporte, fue fundamental para que Liga alcanzara el título del campeonato ecuatoriano de fútbol de ese año. En el 2019, también disputó la final con los albos, en la que cayeron ante Delfín.



Ahora, considera que tiene una nueva oportunidad para ser campeón, pero dice no sentir ansiedad ni estrés. Un entrenador de Independiente de Avellaneda le dijo que no debía tener preocupaciones antes de un encuentro y eso le ha ayudado para evitar las tensiones, antes de encuentros fundamentales.



"La experiencia me sirve en esta etapa profesional y estoy tranquilo. Tenemos un gran grupo, estamos tranquilos pero con una enorme responsabilidad”, concluyó el futbolista.