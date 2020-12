Adolfo Muñoz y Rodrigo Aguirre no alcanzaron a recuperarse en LDU

Adolfo Muñoz y Rodrigo Aguirre no entraron en la nómina de Liga de Quito Redacción Deportes Liga de Quito llegó a la final de revancha ante Barcelona con más incertidumbres que certezas por la cantidad de lesionados.

Aunque el médico del club, Juan Barriga, manifestó en los últimos días que había la posibilidad de que Adolfo Muñoz alcance a recuperarse para tener unos minutos en el estadio Rodrigo Paz Delgado, esto no fue posible.



El ‘Picante’ Muñoz, como le dicen al jugador, prefirió no arriesgar porque no está recuperado del todo y no entró en la lista de concentrados presentada por el entrenador Pablo Repetto. El jugador llegó a la tribuna del estadio Rodrigo Paz Delgado para acompañar a sus compañeros desde las gradas del escenario.



Muñoz se lesionó en el partido de la Selección ecuatoriana de fútbol. Luego de su breve recuperación volvió a tener minutos ante Macará, en Ambato, donde incluso marcó un gol en la victoria. Sin embargo, en ese mismo juego volvió a sentir la molestia y desde ahí ya no pudo volver a pelear la titularidad.



Tampoco el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre alcanzó a recuperarse. El mismo Barriga dio la versión que el jugador sí podía recuperarse.