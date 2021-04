Adolfo Muñoz no viajó a Chile con LDU para el partido de Copa Libertadores

Adolfo Muñoz no pudo viajar a Chile con el resto de sus compañeros después de que las pruebas PCR a las que se sometió con el equipo salió positivo. Los galenos le explicaron que ya no tiene covid-19 tras superar hace un mes esta grave enfermedad.

"Mi prueba PCR dio positiva de diciembre. Fue porque son residuos del virus en la mucosa o en la garganta y por ahí se demoran en salir. Las pruebas PCR son sensibles y pueden marcar positivo", dijo Muñoz en Área Deportiva.



El jugador se siente bien. ya jugó por el torneo nacional, pero no viajó con el equipo por restricciones en Chile. El gobierno araucano no permite que ingrese cualquiera que presente pruebas positivas de covid.



"Me siento bien y todo, pero no puedo viajar, porque el gobierno de chile no permite que entre a su país con eso. Por Conmebol sí puedo estar habilitado, pero no puedo viajar", dijo el ´Picante'.

El cuerpo médico de los albos le explicó que tiene anticuerpos y que ya está inmunizado. Por eso pudo jugar sin restricciones por el torneo local.



"Esto es complicado y triste porque ya venía jugando y recuperándome. Me siento bien y no tengo problemas porque no puedo contagiar y nada. La prueba me sigue saliendo positiva", dijo.



Liga de Quito viajó este lunes 19 de abril del 2021 a Chile, donde este miércoles 21 de abril jugará en Valparaíso ante el debutante Unión La Calera.