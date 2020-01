El helicóptero de Kobe Bryant no tenía sistema de alerta de proximidad de terreno

LEA TAMBIÉN

El helicóptero que se estrelló en una ladera de Los Ángeles, matando a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y a otras ocho personas, no estaba equipado con un software vital que alerta a los pilotos cuando el aparato está demasiado cerca del suelo, dijeron las autoridades.

El sistema de alerta y conocimiento del terreno (TAS, por sus siglas en inglés), que es diseñado para enviar una advertencia cuando una colisión parece inminente, no se había instalado en el helicóptero Sikorsky S-76 de Bryant, dijo Jennifer Homendy de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).



“Ciertamente, el TAS podría haber ayudado”, dijo Homendy según NBC News, agregando que no pudo concluir que su uso hubiera evitado el accidente.



El sistema de advertencia no es obligatorio en los helicópteros bajo las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) , a pesar de que la NTSB recomienda que se aplique en todos los helicópteros con seis o más asientos de pasajeros, luego de un accidente en 2004.



Los médicos forenses identificaron el cuerpo de la estrella de los Lakers después de recuperar los restos de las nueve personas que murieron en el accidente cerca de Los Ángeles, dijeron las autoridades el martes.

Un aficionado escribe en una pared cerca del Staples Center de Los Angeles en memoria de la estrella de la NBA Kobe Bryant que falleció en un accidente de helicóptero. Foto: AFP

“Mediante el uso de las huellas dactilares, los investigadores identificaron a tres hombres y una mujer que iban en el avión”, incluido el exjugador de los Los Angeles Lakers y el piloto de la aeronave, Ara Zobayan.



Los restos del entrenador John Altobelli y de Sarah Chester también fueron identificados.



Los cinco restantes, incluida la hija de Bryant, Gianna, de 13 años, aún no han sido identificados oficialmente.



Mientras tanto, los investigadores federales terminaron su inspección del lugar del accidente, dejándolo en manos de las autoridades locales.



Las imágenes mostraron a los investigadores volando drones sobre el lugar del accidente y revisando los escombros retorcidos y carbonizados, que se dispersaron en un área amplia.



Las autoridades también usaron drones para replicar la ruta de vuelo final y fatídica del helicóptero, dijo Homendy.



La noticia de la muerte de Bryant consternó al mundo entero, comenzando por sus propios vecinos de Los Ángeles que lo vieron jugar por 20 años.

“Impacto de alta energía”

Bryant, de 41 años, estaba viajando con su hija Gianna y otros siete pasajeros y tripulantes cuando el Sikorsky S-76 se estrelló contra la ladera en medio de una espesa niebla.



El helicóptero viajaba desde el condado de Orange, donde vivía Bryant, hasta su academia deportiva Mamba en Thousand Oaks, donde Gianna tenía un partido de baloncesto.



Homendy describió el accidente como un “choque de impacto de alta energía”.



Los investigadores ahora han depositado los restos del helicóptero en camiones, que luego transportaron a un lugar seguro para su posterior examen.



Un iPad, teléfono celular y registros de mantenimiento se encontraron entre los restos, junto con “todo lo que esperaríamos estaría en el avión” , dijo Homendy.



La agencia tiene previsto publicar un informe preliminar en 10 días y el final en 12 o 18 meses.

“Devastado”

Los otros pasajeros en el vuelo, que aún no han sido identificados oficialmente, serían la esposa de Altobelli, Keri, y su hija Alyssa, que jugaba al baloncesto en el mismo club que Gianna.



Christina Mauser, entrenadora asistente del equipo de baloncesto femenino Mamba, también murió; así como Payton Chester, hija de Sarah.



En una plaza ubicada al frente del Staples Center, casa de los Lakers, varios altares improvisados fueron levantados en honor de la leyenda, con balones, zapatillas, gorras, flores y velas.

En partidos de la NBA se le rindieron también tributos, con momentos de silencio.



La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dijo que se incluiría un homenaje a Bryant en la ceremonia de los Óscar del próximo mes.



La estrella, que ganó un Premio de la Academia en 2018 por el cortometraje animado “ Dear Basketball ” , fue honrada con un momento de silencio en el almuerzo de los nominados a los Óscar el lunes.



Una petición para que el logotipo de la NBA se rediseñara a semejanza de Bryant superaba los 2,5 millones de firmas.

Su estrella LeBron James dijo estar “devastado” tras la muerte de Bryant.



“Me siento aquí a tratar de escribir algo pero cada vez que lo intento comienzo a llorar de nuevo solo de pensar en ti, mi sobrina Gigi y la amistad/lazo/hermandad que teníamos”, escribió en Instagram.



El tenista serbio Novak Djokovic dijo entre lágrimas que Kobe era “uno de los mejores deportistas de todos los tiempos” y un “mentor”.



Con el lugar del accidente convirtiéndose en un punto de peregrinación para los fanáticos, fueron desplegados la policía montada y vehículos todo terreno para asegurar el área.