El abogado de Jaime Estrada defiende la legalidad de la reestructuración del Directorio de la FEF

Hernán Ulloa, abogado de Jaime Estrada, leyó los comunicados de la FIFA y de la Secretaría del Deporte, sobre la reestructuración del Directorio de la FEF, y considera que ninguna de estos restringe la realización del Congreso Extraordinario, programado para este 1 de mayo del 2020.

“La FEF es una entidad autónoma, para poder tomar decisiones de sanción y aceptación de manera interna, por lo que la FIFA y la Conmebol no puede influir en temas internos de la Federación”, dijo el jurista a este Diario, en conversación telefónica.



Por otra parte, según Ulloa, la Secretaría del Deporte habría cometido un error en su valoración sobre lo actuado por el Directorio, el pasado 24 de abril, cuando se eligió a Estrada como presidente de la FEF y Francisco Egas fue relegado a la tercera vocalía.

“Estamos hablando de un organismo privado y en derecho privado hay amplitud de acción. Únicamente se consideran las prohibiciones establecidas y en el estatuto no está prohibida la reestructuración del Directorio de manera expresa”.



Ante eso, considera que la realización de la junta del 1 de mayo es imperativa. Según él, como autoridad máxima, el congreso es el único organismo que puede decidir quién es la persona idónea para encabezar la FEF.

Finalmente, mencionó que todavía no han enviado la respuesta al comunicado de la Conmebol en el que se solicitan documentos de respaldo para avalar la reestructuración.



“Hay documentos que el Secretario (Gustavo Silikovich) no ha entregado aún, porque está con licencia tras recibir amenazas. Habría que preguntarse ¿A quién le convendría que no se entreguen esos documentos?”, dijo.