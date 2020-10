La abogada de Johan Padilla dice que El Nacional le debe 5 meses y que el arquero ya no tiene relación con el club

LEA TAMBIÉN

Gabriela Soriano, abogada y representante del arquero Johan Padilla, contó que El Nacional le adeuda cinco meses de sueldos a su cliente. Con ello, justificó las aspiraciones del deportista de dejar el club, tras los entredichos con la presidenta de la institución, Lucía Vallecilla.

"El Nacional no ha pagado desde abril hasta septiembre del 2020; terminamos contrato unilateralmente. Son cinco meses los que le debe el club a Johan Padilla", expresó la jurista a radio Área Deportiva, este viernes 16 de octubre de 2020.



Padilla se declaró jugador libre y pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) una habilitación provisional para continuar en la LigaPro, amparado en el hecho de no haber recibido sus salarios.



"Cuando presentamos el reclamo a la FEF, El Nacional no demostró cómo se han pagado estos valores. Los cheques con los supuestos pagos que han hecho son de meses anteriores, no de los que se está reclamando", precisó Soriano.



"Tuvimos habilitación provisional, pero seguimos en proceso para cobrar los valores pendientes. Ya no tiene ninguna relación con El Nacional", aseguró sobre la 'libertad' que ahora tiene el golero. Incluso, se especula en Manta que jugará para el Delfín, donde llegó hace poco Máximo Banguera, su excompañero en filas criollas.



Padilla también descargó su furia contra Vallecilla, demostrando que realmente la situación entre ambos es irreconciliable. "Parecería que yo estoy loco y reclamo cualquier cosa. Ella no puede justificar nada. Recibí apenas USD 2 000. Yo en este momento lo que necesito es trabajar", expresó él a radio La Red, de Quito, igualmente este viernes.



La titular criolla, como era de esperarse, se defiende. "Padilla quiere salir del club sin dejarle un centavo a la institución. El jugador está al día y no le debemos nada. Lo que sucede es que no están firmados los roles de pago", se justificó en la misma estación radial.



Y complementó: "Pedimos a LigaPro que pague a Padilla los valores que le corresponden. Hicimos esto por cuánto ya veíamos las actitudes del jugador. Él se niega a firmar los respaldos de estos pagos".