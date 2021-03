9 de Octubre multado por la presencia de Abdalá Bucaram en el camerino; Barcelona fue multado por un directivo

El Comité Disciplinario emitió este miércoles 24 de marzo el acta de sanciones de la quinta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. Barcelona y 9 de Octubre fueron los clubes multados por el mal uso de la mascarilla y por la presencia de personas no autorizadas en los camerinos.

Otro de los clubes que fue multado con USD 2 000 fue el 9 de Octubre. El equipo porteño que ganó a Emelec 1-0 en el estadio Capwell cometió tres infracciones, en base al acta. USD 400 de multa por el ingreso de personas no autorizadas al camerino del equipo.



USD 1 200 por no portar mascarilla. Sin embargo, aquí no se precisa el nombre de la persona que no usó correctamente la mascarilla. Asimismo se sancionó con USD 400 porque un integrante del equipo no portaba la credencial correspondiente como demanda el protocolo de la LigaPro.



No hay nombres de los infractores. Sin embargo, en redes sociales circuló un video en el que se pudo ver al expresidente Abdalá Bucaram celebrando con los jugadores la victoria ante los azules. La LigaPro no emitido ningún pronunciamiento al respecto.



Según el documento, el directivo Áquiles Álvarez no portó correctamente la mascarilla en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el partido entre Liga de Quito y Barcelona. Por ese motivo, el club torero recibió una sanción de USD 1 200. Las infracciones se sancionan con los informes de los comisiarios.