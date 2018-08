28 jóvenes están clasificados para Buenos Aires

LEA TAMBIÉN

La lista definitiva se conocerá el 2 de octubre. Por el momento son 28 deportistas los que conforman el equipo ecuatoriano que viajará a Buenos Aires, para los Juegos Olímpicos de la Juventud, previstos entre el 6 y 18 de octubre.

Para esta participación, la Secretaría del Deporte invertirá USD 180 900, dinero que administrará el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). Ecuador tiene dos antecedentes importantes en estas competencias: el cuencano Joel Villavicencio logró la medalla de oro en los 10 kilómetros marcha en Singapur 2010, mientras que la quiteña Macarena Chiriboga fue medallista de bronce en ecuestre, modalidad por equipos, en Nanjing 2014. Los cupos de atletismo Atletismo, con 10 deportistas, es la disciplina con mayor presencia en el combinado nacional.



La lista deberá ser confirmada a fines de agosto, por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por su nombre en inglés). Es posible que Ecuador solo se quede con 6 de los 10 cupos. “Por el principio de universalidad, la IAAF ha retirado 21 cupos a los países suda­mericanos, a nosotros nos recortaron 4. La Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) apeló la decisión porque los chicos cumplieron con las marcas técnicas”, dijo Homero Salazar, de la FEA.



La selección de atletismo tiene una combinación especial con velocistas, vallistas, saltadores, lanzadores y marchistas. Yuleixy Angulo es la atleta con mayor proyección deportiva. Pese a pertenecer a la categoría juvenil, tiene victorias en eventos de la categoría Sénior. Está ubicada segunda en el mundo en la categoría Sub 18 con 53,70 metros en jabalina. Solo la supera la china Ying Wang, quien ha logrado distancias entre los 54 y 55 m. Gabriela Suárez es el nuevo talento en los 100 y 200 metros.



En el pasado Mundial Sub 20 alcanzó las semifinales en las dos pruebas reinas de la velocidad. Aymara Nazareno, con registro de 13,86 segundos para los 100 m vallas, es primera de Sudamérica y está entre las seis mejores de América.María Belén Villalba y Óscar Patín mantienen la tradición en la marcha atlética. Son campeones sudamericanos en los 5 000 m y 10 000 m. Villalba tiene como entrenador a Javier Cayambe, quien lidera el proyecto Fénix. Su equipo ya ganó una medalla mundial con David Hurtado, en el pasado Mundial Sub 20 en Finlandia.



Otras disciplinas El escalador ibarreño Galo Hernández Pineda fue el primer ecuatoriano en clasificarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras ganar el oro en la prueba de velocidad combinada en el Campeonato Panamericano Juvenil de Escalada Deportiva, que se desarrolló en Montreal (Canadá). Nickolaie Rivadeneira, de Pichincha, es el otro escalador clasificado. El jueves último ocupó el cuarto lugar en la modalidad velocidad del Mundial de Escalada que se realiza en Moscú.



Allí participaron 66 deportistas de América, Europa y Asia, lo que demuestra su gran preparación. Darlin Padilla aseguró su presencia en los Olímpicos juveniles, tras ubicarse sexto en el Mundial de Túnez. El imbabureño terminó sexto en la categoría -73 kg, luego de superar al inglés Jamie Simpson y al croata Pasko Bozic. “El amor por el judo nació cuando estaba en una escuela de iniciación.



Con constancia pude llegar al primer lugar del mundo”, dijo Brayan Garboa, judoca que lidera la clasificación sudamericana y panamericana en la división -55 kg. En julio ganó las medallas de oro en los dos certámenes. También alcanzó el oro en los Sudamericanos de la Juventud, realizados el 2017. Según los organizadores, será la primera Olimpiada con igualdad de género.



Participarán 4 000 deportistas: 2 000 damas y 2 000 caballeros entre 15 y 18 años. Asistirán 206 selecciones del mundo, que disputarán 1 250 medallas en 32 deportes. En el equipo nacional, en el momento hay 12 damas y 16 varones clasificados.