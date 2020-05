22 tricolores se quedaron sin actividad hasta agosto tras la cancelación del torneo Clausura, en México

LEA TAMBIÉN

El fútbol mexicano ya tomó una decisión sobre el futuro del torneo Clausura 2020. La dirigencia de la Liga MX canceló el certamen, cuando faltaban siete fechas para su finalización. Esto se lo hizo como medida de prevención ante el incremento de casos de covid-19 en todo el país.

Con esta situación, serán 22 futbolistas ecuatorianos que se quedarán sin actividad, hasta que se inicie el Apertura 2020. Según las autoridades sanitarias del país azteca, esto podría suceder en agosto. Hasta mientras, los clubes dan por finalizado el certamen, sin un campeón y con dos cupos a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Antes de que se tomara esta decisión, el Cruz Azul era puntero y firme candidato al título. Detrás del cuadro cementero estaban León, Santos Laguna y América. En todos, con presencia de ecuatorianos, quienes eran titulares y protagonistas

Incluso hubo futbolistas que apenas debutaron en su primera temporada en México. Ese es el caso de Jefferson Orejuela, quien solo jugó cuatro cotejos y llegaba como una de las principales contrataciones del Querétaro de México.

Jonathan Borja, del Cruz Azul, confesó que había incertidumbre sobre el futuro del fútbol mexicano. Lo hizo público en un En Vivo en Instagram, en una conversación mantenida con su amigo y excompañero Johan Padilla.



"Acá en México no sabemos qué va a pasar. Acá todo se complicó recién y no han dicho si volvemos o no", explicó Borja, uno de los jugadores que recién incursiona en la Liga MX.



Estos son los jugadores ecuatorianos que militan en el torneo mexicano, por posición en la tabla de clasificaciones:



1. Cruz Azul / 22 puntos

Jonathan Borja



2. Club León / 21 puntos

Ángel Mena



3. Santos Laguna / 17 puntos

Felix Torres

Eryc Castillo

Ayrton Preciado



4. América /17 puntos

Renato Ibarra* (El futbolista fue separado del primer equipo tras un escándalo familiar. No ha sido despedido todavía del club)



7. Tigres / 14 puntos

Jordan Sierra

Enner Valencia



8. FC Juárez / 14 puntos

Jéfferson Intriago



9. Monarcas Morelia / 14 puntos

Gabriel Achilier



11. Pachuca / 14 puntos

Romario Ibarra



12. Querétaro / 14 puntos

Jonathan Perlaza

Jéfferson Orejuela



13. Atlético San Luis / 13 puntos

Fernando León

Ánderson Julio



14. Necaxa / 11 puntos

Kevin Mercado



15. Toluca / 10 puntos

Aníbal Chalá

Michael Estrada



16. Tijuana / 9 puntos

Miller Bolaños

Bryan Angulo

Jordan Rezabala



17. Atlas

Manuel Balda