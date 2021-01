20 ecuatorianos empiezan a competir en 12 clubes de México

La primera fecha de la liga mexicana inició el 8 de enero de 2021, pero los clubes de los ecuatorianos debutarán en la nueva temporada un día después. Son 20 los deportistas tricolores que militan en 12 equipos de ese país.

Renato Ibarra será el primero en saltar a las canchas. Su equipo, el Atlas, recibirá en su estadio al Monterrey. El ecuatoriano espera consolidarse en su equipo, tras su polémica salida del América, en temporadas pasadas.



El Puebla, de Daniel Segura, se enfrentó en el primer día a Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el ecuatoriano no formó parte de la convocatoria.



El club con más ecuatorianos es Querétaro. Antonio Valencia, Jefferson Montero, Jonathan Perlaza y Jonathan Betancourt, forman parte de la nómina de los Gallos Blancos, que visitará al Toluca, este 10 de enero (13:00).



El entrenador Héctor Altamirano confía el liderazgo de su proyecto a ‘Toño’, debido a su experiencia en el fútbol europeo. El ecuatoriano, acompañado de Montero, son las principales apuestas para buscar el campeonato azteca.



Otros jugadores que aún no definen su continuidad en México son Manuel Balda, Brayan Angulo y Jordan Rezabala. Los deportistas tienen contrato en clubes aztecas, pero no han sido considerados. Estos son los ecuatorianos en México:



Jordan Sierra - Tigres

Renato Ibarra - Atlas

Fernando Leon – San Luis

Ander Julio – San Luis

Kevin Mercado - Necaxa

Romario Ibarra - Pachuca

Jonathan Perlaza - Querétaro

Jonathan Betancourt - Querétaro

Felix Torres - Santos

Daniel Segura - Puebla

Ayrton preciado - Santos

Ángel Mena - León

Junior Sornoza - Xolos

Fidel Martínez - Xolos

Jefferson Montero - Querétaro

Antonio Valencia Querétaro

Michael Estrada - Toluca

Joao Plata - Toluca

Jefferson Intriago – Juárez

Erick Castillo - Juárez



Estos son los partidos y sus horarios:

9 de enero de 2021

Atlas vs. Monterrey (18:00)

Tigres vs. León (20:00)

América vs San Luis (22:00)



10 de enero de 2021

Toluca vs. Querétaro (13:00)

Santos vs. Cruz Azul (20:00)

Pachuca vs. Juárez (22:00)