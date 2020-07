13 Asociaciones provinciales piden a seis integrantes del Directorio de la FEF que se denuncie a Francisco Egas 

LEA TAMBIÉN

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se volverá a reunir este martes 21 de julio y tiene una agenda de temas por resolver. Uno de los puntos será un pedido presentado por 13 asociaciones provinciales a seis integrantes del Directorio. Allí se pide denunciar a Francisco Egas por una supuesta actuación como directivo de la Universidad Católica siendo presidente de la Ecuafútbol.



El documento de las asociaciones enviado el domingo 19 de julio fue presentado a Jaime Estrada, Amílcar Mantilla, Carlos Galarza, Édison Ugalde, Vicente Mantilla y Alfonso Murillo. Los directivos reubicaron el 24 de abril pasado a Egas como tercer vocal en lugar de presidente. Después de tres meses se volverán a reunir de manera virtual.



Las asociaciones solicitan denunciar a Egas porque existen pruebas de que firmó documentos en la transacción de José Cifuentes desde la Universidad Católica a Los Ángeles de la MLS. Lo habría hecho en diciembre del año pasado cuando ya era presidente de la FEF.



El pedido es que la denuncia no sea en Conmebol. En la parte textual del pedido se dice que: “a nivel internacional se presente la correspondiente denuncia en contra Egas ante los órganos jurisdiccionales competentes de la FIFA, pues vemos que la Conmebol ha permanecido en inacción sobre la crisis institucional que existe en la FEF”.



El oficio tiene las firmas de los presidentes de Guayas, Bolívar, Esmeraldas, Manabí, Orellana, Pastaza, Santo Domingo, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Morona Santiago, Santa Elena y El Oro. Jaime Estrada, la semana pasada, anunció que se iniciará una indagación interna antes de resolver si se lleva el pedido a instancias internacionales o no.



Los dirigentes insisten que Egas intervino en la negociación de Cifuente. “Esta conducta se encuentra prohibida no solamente en nuestra normativa local, sino también en los Códigos de Ética de FIFA y Conmebol. En vista de lo anterior, quienes suscribimos la presente carta conminamos a los miembros del Directorio de la FEF para que a nivel interno se tomen las medidas necesarias para juzgar la conducta de Francisco Egas”, consta en el oficio.



Egas no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. En la agenda de ocho puntos está previsto que se analice el tema del cuerpo técnico de Jordi Cruyff. Aún no se ha confirmado sí se permitirá la inclusión del polémico tema.