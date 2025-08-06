El Deportivo Quito busca finalizar primero en su grupo cuandrangular de la segunda fase de la Segunda Categoría de Pichincha ante el AV25. El cuadro capitalino disputa la última fecha de tal ronda -ya clasificado a la fase nacional- y, hasta con una derrota, puede llegar a la final del torneo provincial.

La noche de este 6 de agosto del 2025, el cuadro de la Plaza del Teatro recibe en el Estadio Olímpico Atahualpa al conjunto de Tumbaco. Ambos llegan en disputa de la punta del grupo y el cupo para buscar el título del campeonato de Pichincha.

Para el cotejo, la ‘Academia’ arriba como líder de su grupo con 13 puntos y +13 de gol diferencia, mientras que AV25 los escolta con 10 y +1. Tras ellos, y ya sin posibilidades de alcanzarlos se encuentran Da Encarnacao y Patrón Mejía con cuatro puntos y uno.

Dada su posición en el grupo, el Quito y AV25 enfrentados ya están clasificados a la fase nacional de Segunda Categoría. Tras la primera ronda, dos grupos cuadrangulares se formaron y los dos primeros de cada uno irían a la siguiente etapa en su camino por llegar a la Serie B.

En el grupo opuesto, Aampetra, Miguel Iturralde, Real Puerto Quito y Rumiñahui son los que buscan llegar a la final y avanzar a la ronda nacional. Los dos primeros mencionados tienen 10 y el tercero, siete puntos, por lo que cuentan con posibilidades de clasificarse, mientras que las chances de Rumiñahui son nulas.

Alineaciones de Deportivo Quito vs. AV25

Deportivo Quito: Darío Lajones (arquero); Jairo López, Mateo del Pino, Washington Jaramillo, Kevin Oñate (defensa); Joel Ordóñez, Jefferson Quintanilla, Joel Almache, Piero Guzmán, Anthony Hurtado (volantes); William Ocles (delantero).

AV25: Barahona (arquero); Rodríguez, Cárdenas, Angulo, Bazarán (defensas); Casierra, Rincones, Morán, España, Arana (volantes); Prado (delantero).