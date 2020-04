Más gente se volcó a las calles de Quito... Iñaquito, Chillogallo y Belisario Quevedo tienen más casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

La expansión del coronavirus, en Quito preocupa cada vez más por la cantidad de gente que rompió la cuarentena y se volcó a las calles. El coronavirus ha alcanzado a 58 de las 65 parroquias urbanas y rurales. Hay 777 casos confirmados y 1 094 sospechosos,que esperan resultados de las pruebas de diagnóstico.

Además, hay 41 muertos confirmados y seis probables, según el Ministerio de Salud, hasta este lunes 20 de abril del 2020. Esto representa una tasa de letalidad del 5,3%.



La capital es la segunda con más infectados en el Ecuador y preocupa por la alta densidad poblacional de 649 personas por cada km2 . Este virus afecta más a quienes están entre los 20 y 49 años de edad y a varones.



Lenín Mantilla, secretario de Salud del Municipio de Quito, explica que el incremento de positivos se debe a que “estamos en fase de transmisión comunitaria explosiva” y se incumplen las medidas de aislamiento por parte de la población.



El 69,7% de casos están en 17 parroquias, de las cuales siete pertenecen a la zona norte, seguida de seis, en el sur, tres en los valles y a este grupo de une el Centro Histórico (ver gráfico).



Iñaquito, en donde se encuentra el centro financiero y bancario de la ciudad, más conocido como hipercentro está liderando la lista con 69 casos confirmados y 115 sospechosos, dos menos que ayer domingo. En sus veredas y calles se ha incrementado el número de carros que circulan en la zona y se observan largas filas fuera de supermercados.



Desde el domingo 12 de abril, las autoridades decidieron cerrar temporalmente el mercado que lleva el nombre de la parroquia, para frenar la propagación del virus. Ahí se observó aglomeraciones y las personas no estaban siguiendo las medidas restrictivas. Lo mismo ocurrió con el mercado La Magdalena, cuya parroquia también está en la lista de las 17 con más contagios.



Y se sumó el cierre del mercado de San Roque y de los locales comerciales aledaños, también como medida de prevención.



En los últimos 14 días, 509 personas han sido sancionadas por no llevar mascarillas en el espacio público, de las cuales más del 50% estaban en el norte de la ciudad. Hay hoy, 20 de abril del 2020, más de 800 locales comerciales no autorizados para operar han sido multados, otros 236 han sido clausurados como medida cautelar y 2970 han recibido exhortos por incumplir las medidas sanitarias.



Tras Iñaquito está Chillogallo con 47 positivos y 62 en espera de resultados de pruebas de diagnóstico desde ayer domingo 19 de abril del 2020, esta parroquia urbana del sur de Quito está entre las más pobladas y registra alta densidad por km2.



En la lista siguen dos parroquias populosas: Cotocollao, al extremo noroccidental de la urbe. Se trata de un refugio para el comercio y cuenta con varios supermercados, tiendas, panaderías, en cuyo ingreso ahora se ven largas filas. La segunda es Calderón junto con Carapungo, al noreste del Distrito, es la parroquia más grande y con alta densidad poblacional. También registra un intenso movimiento comercial.



Para evitar que el virus siga expandiéndose el Municipio están incrementando el control de salvoconductos para la movilización de automotores, que se ha incrementado este fin de semana. Este es uno de los temas que más preocupa, según el alcalde, Jorge Yunda. El Municipio ha alertado sobre este tema al COE Nacional y Provincial y pidió hace días que le permitan manejar la emisión de salvoconductos.



La necesidad de hacer más pruebas de diagnóstico

Las autoridades creen que hace falta hacer más pruebas de diagnóstico acorde a la población, por lo que todavía el número de casos confirmados es un subregistro.



En Quito hay 2,7 millones de personas y, tomando como base los 777 casos, hay 3 contagiados por cada 10 000 habitantes. Está previsto la realización de 200 000 pruebas, que se pondrán a disposición de forma prioritaria al personal sanitario y que está en las calles, entre ellos también se incluyó a periodistas, según Yunda.



Debido a la baja oferta nacional de pruebas, el secretario Mantilla explica que el sistema sanitario está priorizando la realización de pruebas a sintomáticos respiratorios, casos sospechosos y a los contactos de personas infectadas. Por otra parte, advierte que no se aconseja hacer pruebas rápidas de forma masiva por la baja sensibilidad para la detección del coronavirus.



El secretario Mantilla señala que el retraso en las cifras se debe a la capacidad y velocidad de respuesta de los equipos de laboratorio, que se requiere para este tipo de análisis. También incide la disponibilidad de personal especializado de biología molecular.