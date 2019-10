43 leones viven en 9 zoológicos del país

LEA TAMBIÉN

El Zoológico Municipal de Loja es uno de los nueve centros de manejo en el Ecuador que tiene leones en sus instalaciones. Tras la muerte de Sabú, el pasado 7 de septiembre de 2019, este zoológico ahora cuenta solo con uno de estos mamíferos.

Sabú era una de las principales atracciones de este centro municipal. A mediados de este 2019 se decidió retirarlo de exhibición debido a los problemas de salud asociados a su avanzada edad. Finalmente, murió este mes a los 25 años de edad debido a una insuficiencia renal crónica.



Este león nunca vivió en libertad. Según el personal del zoológico de Loja, se cree que Sabú nació en un circo, después fue adoptado por una persona en Guayaquil y, cuando empezó a crecer, fue entregado a un zoológico en Ibarra.



Cuando este último tuvo que cerrar, Sabú y Shanga, su pareja, fueron llevados al centro de manejo de Loja. De no haberlos refugiado allí, se les hubiese practicado la eutanasia a los dos ejemplares, explica el Municipio de Loja en su portal web.



Ahora Shanga es la única leona que, por el momento, habita en este zoológico. Cuando Sabú murió, la entidad no descartó la posibilidad de tener otro león en el futuro, aunque hasta el momento no se ha confirmado si esto sucederá.



Según datos del Ministerio del Ambiente, en Ecuador existen nueve zoológicos que albergan a 43 leones en el país. El zoológico Bioparque Amaru, ubicado en Cuenca, tiene 14 leones y es el centro con la mayor cantidad de estos especímenes en Ecuador. De estos, cinco llegaron este año al zoológico, tras ser rescatados de manos privadas.



A este le sigue el Zoológico Eljuri con ocho ejemplares. Este centro no se encuentra en la lista de los zoológicos del MAE, El resto de leones en cautiverio en el país se encuentran en los zoológicos San Martin (5); Pantanal (4); El Arca (4); de Guayllabamba (3); Tarqui (2); La isla del Tapir (2) y el municipal de Loja con un solo ejemplar.



El Ministerio del Ambiente explica que en Ecuador se permite la movilización o intercambio de especímenes entre zoológicos que tengan la capacidad de albergarlos y ofrecer cuidados bajo estándares adecuados de salud, bienestar animal y seguridad.



En la actualidad continúa el debate acerca de la existencia de los zoológicos como sitios de exhibición de fauna. Muchos de estos centros en Ecuador y en el mundo han empezado a modificar sus prácticas para convertirse en lugares de acogida de animales rescatados y en sitios que promueven programas para evitar la extinción de especies.



Además, muchos de estos ya no compran fauna exótica y han optado por tener fauna nativa con fines de conservación y educación. Las leyes del país también están impulsando estas prácticas. En el art. 187 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente dice: “Está prohibida la venta y la reproducción de fauna silvestre nativa y exótica en zoológicos, a excepción de especies amenazadas y que se encuentren bajo planes o programas de conservación autorizados por Ia Autoridad Ambiental Nacional”. En el caso de buscar un reemplazo para Sabú, el zoológico podría recurrir a un intercambio o a recibir a un espécimen de otro centro similar.



