9 de cada 100 ecuatorianos con empleo adecuado son jóvenes

Hace cuatro años 12 de cada 100 personas con un empleo adecuado eran jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, ahora esta cifra cayó a nueve. Así lo revela la última Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), de septiembre pasado.

En este grupo etario, el desempleo apenas registra una caída de 4,7 puntos en los últimos cuatro años, mientras que el nivel de subempleo no ha variado en el mismo período.



EL COMERCIO DATA preparó una herramienta interactiva en la que puede comparar la situación laboral de los jóvenes con otros rangos de edad, a septiembre de cada año.



Para Raquel Valdivieso resulta muy difícil encontrar un empleo adecuado, que según el Inec está relacionado a las actividades laborales donde el trabajador cumple las 40 horas semanales y gana el salario básico unificado o más.

Esta joven de 25 años había encontrado una plaza en el área de ventas en un establecimiento comercial, pero al finalizar el contrato quedó fuera. “Es que ahora todo es así: un contrato y luego chao. No hay más nada”, se lamenta.



Lleva seis meses desempleada y su principal objetivo es conseguir un puesto de trabajo para poder pagarse una carrera universitaria.

El panorama laboral no resulta alentador a pesar de que existen incentivos estatales. Desde el año pasado entró en vigencia una reforma que alienta la contratación de personas de entre 18 y 26 años, principalmente, para aquellas que buscan su primer trabajo.

El Estado asume el pago del aporte mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que le corresponde al empleador, pero este monto es cubierto siempre que el trabajador gane hasta dos salarios básicos (USD 750).



38,9% de desempleados están entre 15 y 24 años

A septiembre pasado, 338 577 personas están en el desempleo y de estas, el 38,9% tiene entre 15 y 24 años. Pero si se compara con el 2014, este segmento representó el 43,6% de desempleados, por lo que ha bajado 4,7 puntos porcentuales.



La guayaquileña Stefani Sarmiento tiene 20 años y ya ha entregado su hoja de vida a una veintena de empresas, en los dos últimos años. “Algunas empresas me han llamado, hago las pruebas y luego ya no me dicen más nada”. Mientras consigue su primer empleo estudia en el Instituto Tecnológico Bolivariano.

La falta de oferta laboral en el sector de artes visuales aqueja a Vicente Abelino, de 21 años. Él necesita trabajar para cubrir sus estudios en la Universidad de Artes de Guayaquil. Lleva dos semestres buscando empleo sin resultados.



Cree que no solo es complicado hallar un trabajo que calce con su horario académico sino porque que en la ciudad no hay opciones y menos para estudiantes como él que no tienen gran experiencia.



Byron Villacis, economista y experto en el área de mercado laboral, señala que a pesar de que los jóvenes de ahora están más preparados que las generaciones anteriores, por un mejor manejo de herramientas tecnológicas, las compañías no buscan esos perfiles. Añade que el aparato comercial está trabado por un crecimiento magro y con innovaciones limitadas.



Esto hace que el mercado se limite a contrataciones temporales o de forma parcial, como apunta Raquel Valdivieso.



El subempleo juvenil no varía en cuatro años



Entre los 15 y 24 años, las estadísticas no solo muestran que el empleo adecuado es limitado, la búsqueda de empleo no es sencilla sino que las cifras del subempleo no han bajado en los últimos cuatro años.



El Inec reporta que 21 de cada 100 subempleados en el país corresponden a este grupo etario, a septiembre pasado. Similar cifra se registró en el 2014 por el Inec.



A este segmento pertenece Shirley Peña, de 24 años de edad. Mientras encuentra un empleo adecuado, trabaja como niñera los fines de semana. El subempleado es aquel que no gana el salario básico, y que labora menos de 40 horas regulares a la semana y desea trabajar más.



Peña fue una de las 11 000 asistentes a la Feria del Empleo y Autoempleo que organizó el Ministerio del Trabajo el pasado 27 de octubre de 2017 en la Universidad de las Artes de Guayaquil y en la que participaron más de 30 compañías locales.



Para el presidente de la Cámara de Industria de Cuenca, Andrés Robalino, la situación económica por la que atraviesan las empresas no solo ha provocado que no se generen plazas de empleo para jóvenes sino para la población en general.



Este gremio junto con la Universidad de Cuenca lleva adelante un programa de formación dual con la cual se busca que los graduados de Ingeniería Industrial se vinculen directamente a las empresas, en donde cuentan con estabilidad laboral y pueden ganar experiencia. En el 2016 se registraron 55 graduados.