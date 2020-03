El número de motos aumentó siete veces en 10 años; revise el crecimiento del parque automotor en Ecuador

LEA TAMBIÉN

De los 2 403 651 automotores que se matricularon en el país en el 2018, 582 506 fueron únicamente motocicletas, es decir, el 24,2%. Las motos son preferidas por los bajos costos de adquisición, combustible y mantenimiento.

La mayor cantidad se concentró en Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha (en ese orden), de acuerdo con el último Anuario del Transporte 2018, que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).



Al analizar las cifras de matriculados desde el 2008-2018, la cantidad de motos se incrementó de 85 918 a 582 506. Esto significa, siete veces más. El promedio anual de crecimiento de motos ha sido del 30%.



En el 2016, el INEC registró 477 918 motos matriculadas a escala nacional y en el 2018 esa cifra aumentó a 582 506. Es decir, un 21% más.



EL COMERCIO DATA desarrolló una herramienta en la que podrá consultar cómo ha crecido el número de vehículos livianos, entre ellos, motos y los automotores pesados en su provincia y cuántos hay por cada 100 habitantes.



Las nuevas regulaciones para transportar pasajeros en motos, en provincias como Los Ríos (con una Ordenanza que rige en Quevedo) o Santo Domingo, no ha limitado este crecimiento. En Guayas se analizó esa propuesta en el Municipio pero finalmente no pasó.



En Pichincha, la cuarta provincia con más motocicletas matriculadas, la congestión vehicular en Quito ha incidido en la compra de este tipo de automotores.



Ana Ayala, de 28 años, adquirió una moto para ahorrarse tiempo y –en parte- dinero que gastaba en dirigirse a diario desde su casa hacia el trabajo. Ella habita cerca de la Mitad del Mundo y a diario se traslada hacia el norte de la capital. “Si era todo un trámite ir y venir a la casa, me demoraba más de una hora. Si tuve miedo al principio porque no hay una cultura de respeto a los conductores”.



Ayala compró la moto en el 2018 e indicó que aunque el ahorro en dinero no es significante, si es una ayuda para movilizarse. “Si quisiera comprarme, a futuro un auto, porque en moto no estás seguro. Me han lanzado el carro y es peligroso. Pero ahorita si me ayuda mucho la moto, es pequeña y automática”.



Para la familia Belén Proaño, de 33 años, la moto fue considerada como una solución de movilidad. La primera razón que le motivó a comprar este automotor fue la falta de una parqueadero para un segundo vehículo. “Compramos una moto china que nos costó USD 1 000. Yo utilizo el carro para ir al trabajo y movilizarme con los niños y mi esposo ocupa la moto para ir a su trabajo. Nos resultó un buen negocio porque consume menos gasolina”.



Darío Erazo, de 32 años, siempre quiso comprarse una moto y así lo hizo el año pasado. Contó que en temas de dinero no le implica menos gastos que el auto pero que la utiliza más seguido porque la considera más eficiente para movilizarse que un vehículo.