¿Es consciente de lo endeudado que está? Calcule con esta herramienta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luisa, quien prefiere mantener en reserva su apellido, acumuló deudas con seis tarjetas de crédito, dos cooperativas y un chulquero. Sus gastos familiares también estaban excedidos.

El salario mensual que percibía era de USD 800, pero las cuotas a cancelar llegaron a sumar USD 2 000 cada mes. El monto total de los créditos era de USD 49 089, pese a que no tenía capacidad de pago.



Para hacer frente a esta situación, Luisa obtuvo avances en tarjetas y, con ese dinero, cancelar otras obligaciones. Pero estas decisiones solo complicaron sus finanzas y empezó a retrasar el pago a bancos, entre tres y seis meses.



Luisa tampoco tenía recursos suficientes para cubrir sus gastos personales, entre ellos el arriendo y los servicios básicos.



Cuando ya no contaba para pagar los mínimos de las tarjetas, la mujer acudió a un chulquero, a quien pidió USD 5 000. El usurero le solicitó que firme letras de cambio y pagarés en blanco. Tampoco fue la solución.



La mujer estaba enredada en un círculo vicioso de deudas del cual no sabía cómo debía salir.



Si este es su caso, EL COMERCIO DATA desarrolló una herramienta que le permitirá registrar sus ingresos, deudas y gastos mensuales para que conozca cuál es su nivel de endeudamiento, consumos y puede ver qué rubros pudiera recortar para estar dentro de una escala adecuada.



Jorge Cadena, entrenador financiero, explica que el sobreendeudamiento es como una enfermedad que debe ser tratada a tiempo. Las familias lamentablemente solo se dan cuenta del problema cuando ya no hay a quién pedir prestado; todas las tarjetas están reportadas; hay atrasos en los pagos, ya nadie otorga créditos y no hay respuesta, enfatiza el experto.



Para el caso de Luisa se tuvo que hacer una radiografía de sus ingresos y gastos. Cadena aconsejó un plan de ajuste y ahorro, que demandó primero resolver la deuda con el usurero, pues era el préstamo más costoso.



La usura, también conocida como ‘banca obscura’, provee dinero de forma más rápida y fácil que la banca tradicional, pero los costos y los riesgos son elevados. La tasa de interés máxima que una entidad puede cobrar va desde 7,23% (para préstamos agrícola ganadero) hasta 30,5% en uno de los segmentos de microcrédito. Mientras tanto, según datos del Ministerio del Interior, los chulqueros exigen desde 120% de interés anual. En el Ecuador la usura es un delito penado.



Con la ayuda de un abogado, Luisa canceló únicamente el capital del préstamo al usurero, por otro lado llegó a un acuerdo con los bancos para pagar sus deudas y empezó a reducir sus gastos.



Por ejemplo, cambió a uno de sus hijos de colegio a una institución, cuya pensión mensual era más baja.



Salir del sobreendeudamiento le tomó 26 meses, de los cuales los primeros seis meses fueron los más difíciles, por los cambios drásticos de estilo de vida. Cada vez que se saldaba una deuda la familia sentía alegría.



Al final Luisa no se quedo con ninguna tarjeta de crédito. Para Cadena, la familia de Luis pasó por un proceso en el que cual tomó conciencia del manejo de los gastos.

Seis consejos de Equifax, firma que da servicios de buró de crédito, para evitar o manejar el sobreendeudamiento



1. Antes de adquirir una deuda, determine cuánto puede pagar

Añada a su balance financiero todos sus gastos y pago de cuotas de préstamos. Luego, reste dicho monto de sus ingresos totales considerando una proyección de impuestos –como renta- en términos mensuales. Esto le ayudará a saber si sus ingresos le permitirán pagar una nueva deuda.



2. Ordene el manejo de las tarjetas

Haga una lista de las deudas. Por cada una incluya lo siguiente:

- El nombre de la entidad financiera o prestamista

- El monto total que debe en cada cuenta

- El monto mensual requerido de pago

- La fecha de pago y fecha de corte de su estado de cuenta.



Crea un cronograma del corte y la fecha de pago que sea visible o programe recordatorios que le permitan cumplir estas obligaciones de pago a tiempo.



3. Conozca su estado de cuenta

Sea consciente de los gastos y las deudas que tiene posibilidad de pagar. Si maneja un préstamo financiero recuerde tres datos clave: monto de deuda, fecha de pago y fecha de corte de su estado de cuenta. Conocer el monto de deuda permite saber cuánto debe depositar mensualmente y hacer una proyección del endeudamiento para no excederse de la capacidad de pago.



La fecha de corte le permite saber el día en que el banco emisor cierra el registro de consumos y pasa al estado de cuenta.



Finalmente, la fecha de pago es cuando debe cancelar la deuda antes de generar interés adicional. Su estado de cuenta, además, le permite pagar un mínimo, que por lo general es 10% del total de la deuda mensual. Si opta por esta opción recuerde que se sigue generando una deuda por cubrir.



4. Si tiene una acumulación de deudas iguálese con una deuda objetivo

Puede empezar con la deuda con el interés más alto o con la que tiene el saldo más pequeño. Priorizar la deuda con el interés más alto puede ayudar a ahorrar dinero. Cualquier deuda que elija, asegúrese de pagar a tiempo.



5. Rompa el ciclo de deudas

Mientras reduce sus deudas puede ser tentador recompensarse con algún lujo pequeño. Recuerde que unas pocas compras pueden borrar todo el esfuerzo logrado. Piense dos veces antes de adquirir una nueva deuda.



6. Destine un ingreso extraordinario al pago de una deuda

El décimo tercero o cuarto sueldo, una ganancia adicional en el mes o un bono obtenido en el trabajo destine al pago de una deuda.