¿Qué resoluciones ha tomado el COE Nacional para manejar la pandemia desde enero del 2021?

20 de abril del 2021. El Ecuador afronta una situación sanitaria crítica, agravada por la circulación comunitaria de tres variantes del coronavirus más agresivas que, por ahora, han sido identificadas. Esto ha derivado en salas de cuidados intensivos hasta el 100% de su capacidad; listas de espera que se alargan con el transcurrir de los días; personal sanitario agotado y más víctimas mortales.

En 19 días de abril se han registrado 7 192 defunciones por todas las causas, por lo que cada día se están perdiendo 378 vidas. Si se compara con abril del 2019, en que murieron 203 por día, la mortalidad en exceso actual es significativa (86% más).



Frente a este escenario, EL COMERCIO desarrolló una aplicación interactiva en la que se visualiza cuál ha sido la tendencia de nuevos casos de covid-19 diarios y qué resoluciones ha tomado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y el presidente, Lenin Moreno, desde enero del 2021.



En estos tres meses y medio, el COE, liderado por Juan Zapata, ha emitido 21 resoluciones y el primer Mandatario ha decretado dos estados de excepción, que han sido declarados inconstitucionales total y parcialmente, por falta de sustentos.



La Corte Constitucional, en consecuencia, ha exigido, entre otras cosas, que se tomen medidas ordinarias para contener al virus, de forma coordinada con los COE cantonales, los cuales han tenido sendos exhortos para que controlen la creciente indisciplina ciudadana y contengan al virus, sin mayores resultados.



De forma paralela, el plan de vacunación, que es la mejor opción para bajar el riesgo y, a cargo del Ministerio de Salud (MSP), va caminando lentamente...

La curva de contagio de covid-19 mantiene una tendencia ascendente con 361 154 casos acumulados hasta este 20 de abril del 2021, cifra que no revela la realidad de la pandemia, pues está supeditada a la cantidad de muestras que se toman (7 pruebas por cada 100 habitantes) y la velocidad de confirmación de los casos. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



PUNTO DE VISTA



Daniel Orellana

PhD en Geoinformación de la Universidad de Cuenca



"A un año de la pandemia recuperar la movilidad al 100% sin aumentar la curva de contagios sí es posible y algunos países lo han logrado, teniendo en cuenta la corresponsabilidad entre la población y los gobiernos nacional y locales.



Lastimosamente aquí hemos fallado todos, habido un mal manejo de la epidemia desde el Gobierno con la falta de un sistema de vigilancia epidemiológica; en Ecuador el número de pruebas diarias que se hacen es bajísimo y, de hecho, se ha estancado desde enero y no se ha ampliado la capacidad de testeo, por tanto, la curva de contagios va creciendo y no tenemos la más mínima idea de cuál es la situación real.



Segundo ha habido una falla en comunicar información que sea digerible para la población. Esto ha terminado provocando fatiga; hay mensajes poco claros de cómo funciona la epidemia, la inmunización, etc. Esa fatiga ha causado el otro lado de la moneda: habernos relajado excesivamente. Estos dos factores son extremadamente importantes, pero hay otro: el plan de vacunación, que avanza lento, esto implica que-si no mejoran las cosas- vamos a tener un año más de una situación similar a la que vivimos actualmente.



Es importante replantearse las estrategias y serán tarea para el gobierno que entra, pero, sobre todo, escuchar a la ciencia, porque de lo que se ha estudiado este año hay evidencias bastante buenas de cuáles son las cosas que permiten una reactivación económica y a la vez frenar la curva de contagios.



Por poner un ejemplo: hay medidas que se siguen recomendando y se han quedado en los protocolos de bioseguridad que no tienen ningún tipo de eficacia, como la medición de la temperatura en lugares concurridos, eso no sirve para nada; los túneles de desinfección son lo mismo, el virus no está en la piel sino en los pulmones.



No se está tomando en cuenta la evidencia científica y hay cosas importantes y muy fáciles de hacer que poco se han implementado, como mejorar la ventilación cruzada en ambientes cerrados.



Estamos ante una situación excepcional y todas las instituciones deberían alinearse para buscar soluciones en vez de estar peleando, porque más allá de la norma, nunca antes nadie ha estado preparado para una catástrofe, de las dimensiones actuales.



El peor escenario posible que podemos tener es el de la mortalidad que tuvimos en Guayaquil, y el segundo es el confinamiento completo, ambos de abril pasado. Lastimosamente cuando no se toman las decisiones adecuadas no hay que descartar que volvamos a tener los dos escenarios al mismo tiempo.



Ya perdimos una ventana de oportunidad al no tomar medidas más suaves, más controladas y analizadas con datos en lugares específicos y focalizados, a principios de año y, prácticamente en este momento, ya tenemos una tercera ola…"