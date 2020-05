¿Con cuántas camas y ventiladores cuenta el IESS en su provincia?

LEA TAMBIÉN

Tras la vuelta a la normalidad, el desafío de los sistemas sanitarios es cubrir la demanda de atención por dos factores: una segunda ola de contagio por reintroducción del nuevo coronavirus en la comunidad o una reactivación de la infección en quienes ya habían superado la crisis.

Pero en el caso de Ecuador también se busca la realización de más pruebas de diagnóstico y evitar que las personas mueran en casas y calles por no ser atendidas a tiempo en una casa de salud, como ocurrió en Guayas, epicentro de la pandemia.



A escala mundial se conoce que el 5% de los infectados por covid-19 requerirá atención en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la que resultan indispensables los ventiladores mecánicos por la insuficiencia respiratoria aguda de ciertos pacientes.



Si se aplica este porcentaje en el país significa que de los 31 881 contagiados hasta el 4 de mayo del 2020, 1 594 pudieran necesitar este tipo de atención hospitalaria en algún momento de su enfermedad.



EL COMERCIO DATA accedió a la data de camas y ventiladores con los que cuentan los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que están recibiendo pacientes con covid-19 y con otro tipo de patologías.



El Seguro Social tiene 259 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos con coronavirus en 13 provincias y de estas apenas 13 estaban disponibles hasta el pasado 4 de mayo del 2020, por lo que están ocupadas el 95%.



Un paciente crítico con esta enfermedad puede estar, en promedio, 15 días en cuidados intensivos, según la estadística internacional.



La disponibilidad y ocupación más alta se concentra en los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos, de Guayaquil (Guayas) con 100 camas (38,6%). Hasta esa fecha no se registraron más camas libres.



El 27,8% de camas de cuidados críticos se concentra en el Andrade Marín (HCAM) y General del Sur de Quito (Pichincha) y de estas apenas dos camas están desocupadas, a la misma fecha en el HCAM.



Las restantes 87 camas están distribuidas en Los Ríos, Azuay, El Oro, Manabí, que presentan mayor contagio, y en otras siete provincias pero en cada una no superan las 15 camas.



Los centros de salud del IESS de Bolívar, Pastaza y Santa Elena no tienen ninguna cama de UCI.



Las UCI del IESS, además, cuentan con 343 ventiladores -uno por cada cama- y de estos 52 no están conectados a ningún paciente, hasta el 4 de mayo del 2020, es decir, una ocupación del 85%.



Donde más respiradores desocupados hay es en Manabí (19), El Oro (8) y Azuay (5). En tanto, no hay disponibilidad de estos aparatos en cuatro provincias: Loja, Santa Elena, Santo Domingo y Tungurahua.



EL COMERCIO DATA desarrolló esta herramienta interactiva para que pueda consultar el número de camas y ventiladores que existen en las casas de salud de la Seguridad Social, actualmente.



En las áreas de hospitalización, en dónde se encuentran los infectados menos graves por el virus, hay 1 196 camas y de estas 367 están desocupadas, por lo tanto el 69,3% están con usuarios. Este tipo de pacientes están en constante vigilancia, por lo que su estancia puede variar de 14 a 21 días.



Más de 400 personas han salido de estas áreas recuperadas para continuar su mejoría en las casas.



Al igual que en las UCI para pacientes de covid-19, en hospitalización también hay un mayor número de camas en Guayas y Pichincha, seguido de Los Ríos, Santo Domingo y Manabí.



En el caso de los afiliados y jubilados al Seguro Social que requieran hospitalización y un eventual ingreso a una UCI por otro tipo de enfermedades, los datos muestran que la entidad ha dispuesto 37 camas de UCI, de las cuales 11 están desocupadas, por lo que la ocupación está en 70%, al 4 de mayo del 2020.



Mientras que en hospitalización, la ocupación en esta primera semana de mayo es menor: 40,8%, pero con la vuelta a la normalidad es posible que este porcentaje suba. Sin embargo, el confinamiento obligatorio continúa, por lo que hay pacientes a los que se ha reprogramado cirugías y atenciones hospitalarias para más adelante...