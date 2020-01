La tina ideal depende del espacio

Del espacio, la función y el estilo de la vivienda dependerá el modelo de tina e hidromasaje adecuado. Para el arquitecto Pedro Ordóñez, las tinas se pueden clasificar en tres tipos según su uso.

Hay tinas personales o para pareja que se instalan en un baño privado o en una alcoba, otras de uso familiar que cuentan con capacidad para más de cuatro personas que se pueden ubicar tanto al interior como al exterior. También están las tinas comunales ideadas para espacios de albercas en conjuntos residenciales u hoteles que por lo general están al exterior o en sitios específicos.

Dependiendo de dónde se vaya a colocar y el presupuesto, se crea el espacio y se escogen los materiales. Según el arquitecto, estos últimos deben ser resistentes a los ácidos.

Entre los materiales de las tinas figuran los acrílicos, la fibra de vidrio, el mármol curado y, si se ubican en el exterior, se crean con hormigón armado con revestimiento de azulejos.Por ejemplo, si se ubica en el interior de la casa, es importante que el material de todo el espacio sea antideslizante, lavable y de bajo mantenimiento, como por ejemplo la cerámica o el porcelanato. En el exterior también se puede coloca deck de madera que es ideal para resistir a intemperie y aporta un estilo cálido y natural.

Las tinas ‘free standing’ van bien en espacios interiores amplios.

Para Ordóñez, también se debe considerar la forma de calentamiento de agua, que debe ser eficiente. Para esto se debe destinar un espacio adicional que permita la instalación de los artefactos del sistema elegido.

Andrés Cruz, consultor de diseño, señala que es clave que la tina no solo sea funcional sino que sea estética y baya en armonía con el espacio. Por ejemplo, si la tina es para un baño máster es probable que se use por una o dos personas, por lo que el sitio destinado no debe ser tan limitado. Por el contrario, si se quiere un hidromasaje en una zona más social, como una terraza recreativa, esta debe tener una mayor capacidad de personas y acabados distintos y más resistentes.

El diseño esquinero optimiza espacio y se combina con el mobiliario.

Si el baño tiene un tamaño reducido lo conveniente es optar por diseños hacia la pared o esquineros; en cambio, si se dispone de espacio, se pueden seleccionar los tipo isla.

Asimismo, si el área aún no está diseñada, hay mayor libertad para crear una zona para empotrar la tina.

Si se quiere uno de estos recursos pero el espacio del baño no es suficiente, se debería destinar una habitación extra para ello u optar por generar un ambiente en el exterior, ya sea un patio o terraza.