Cartas al director / 3 de enero del 2022

Zaruma y Ecuador

País y ciudad cobijados por una misma suerte, embarazados de inagotables vetas de riqueza que perversamente han sido asaltadas por audaces piratas que han perforado hasta el aire para conseguir sus objetivos, ante la mirada indolente de sus verdaderos herederos.

Zaruma, ciudad de oro, cuyo subsuelo ha sido violado desde su nacimiento hasta nuestros días, la desmedida ambición del hombre ha hecho que esté implantada sobre un laberinto de túneles, pozos y socavones, cuya capa de resistencia (techo) tiene un espesor de no más de 50 m, compuesta por rocas y tierra compacta o no, donde una pequeña desestabilización de su estructura granular, produce caída en cascada del material en el túnel (chimenea) y, el consecuente hundimiento en la superficie, fenómeno irrevocable que pasa y seguirá pasando en Zaruma si no se toman las medidas técnicas necesarias.

La solución de taponar las bocaminas, hormigón lanzado en los taludes y, frenar el apetito de los mineros, es buena, pero no suficiente, mientras no se controle el movimiento interno de las partículas de la estructura roca- tierra, los hundimientos seguirán. Se debe consolidar el suelo que envuelve al túnel y/o, blindar a este para impedir el ingreso del material granular; la primera, mediante inyecciones de lechada de cemento y, la segunda colocando en el socavón marcos metálicos y hormigón armado, soluciones de largo aliento y costosas, pero imprescindibles.

Ecuador, país privilegiado, cuyas arcas fiscales han sido violadas desde su nacimiento, la desmedida ambición de los políticos fortalecida en las últimas décadas, ha hecho que el país esté implantado sobre un laberinto de partidos, gremios, dirigentes indígenas y lobistas, sostenido por una capa de resistencia gruesa y obesa pero fofa, compuesta por una burocracia incompetente y frágil que ante la mínima insinuación del pirata el servidor público sucumbe, produciéndose una avalancha de material monetario que se deposita en cuentas fantasmas de los ladrones de cuello blanco y, como consecuencia se hunde más el erario nacional, fenómeno irrevocable que pasa y seguirá pasando, si no se toman las medidas efectivas y necesarias. La solución de cárcel sin devolución, comisiones y leyes anticorrupción, es buena pero no suficiente, mientras el Ecuador no forme ciudadanos íntegros. Se debe volver a la enseñanza de cívica, ética y moral; la solución es de largo aliento y costosa, pero imprescindible.

Marco A. Zurita Ríos

Prevención

En momentos en que la familia se reúne y abundan los discursos de parabienes, los besos, los abrazos largos, afectuosos y apasionados…. creo que el virus de covid también está esperando con ansias que llegue estas celebraciones, listo, al acecho de propagarse por nuevos cuerpos.

Los ecuatorianos debemos olvidarnos por un buen tiempo de expresar nuestro cariño y saludo a través de la mano, del abrazo, del beso en la mejilla. Al inicio de la pandemia ni se permitía que un hermano entre más allá de la acera, pero el exceso de confianza ha hecho que bajemos la guardia y ahora toda reunión implica los ya nombrados saludos con contactos físicos. Si se van a reunir, elimine el contacto físico.

David Ricaurte Vélez