Zapatero a tus zapatos

¿Se ha visto que un cirujano sea capaz de construir un puente? ¿O que un abogado pueda diseñar la estructura de una casa? Así mismo, ¿puede un presentador de televisión elaborar o reformar leyes? La respuesta es sencilla, simplemente no.

Y no porque no tengan la capacidad intelectual o un conocimiento general, sino porque su preparación académica les ha dado una especialización más profunda en otro tipo de ámbitos: el cirujano en medicina, el abogado en leyes.



¿Realmente cree que un representante de la farándula lanza su candidatura para mejorar al país? ¿O porque sabe que al ser “famoso” más gente votará por él? Aquel que utiliza su popularidad para atraer mayor número de votos, no es alguien con las cualidades para cumplir con el cargo de mayor responsabilidad: legislar. Si quiere acabar con la corrupción, la crisis económica, antes de dar su voto analice si el cantante de tecnocumbia sabe cómo dirigir a un país golpeado por una mala administración y una pandemia.