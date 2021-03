Los ciudadanos, especialmente los quiteños, estamos entrando en un estado de pánico ante la concurrencia masiva de las huestes de Yaku Pérez amenazándonos con iracundia por un supuesto fraude electoral. En octubre del 2019 sentimos la furia incontrolable e irracional a la que nos sometieron los indígenas liderados por Vargas e Iza que, sin ninguna razón destruyeron bienes en el país, especialmente Quito. No hubo el castigo que merecían. Ya suenan trompetas de guerra lideradas por Yaku Pérez con pronunciamientos muy alarmantes. No esperan que sus reclamos justos o injustos en el conteo de las actas resuelva la máxima autoridad Electoral. Yaku Pérez, en las entrevistas sustentadas ante la prensa hablada y escrita dice, rotundamente que, si pierde las elecciones no apoyará a ninguno, que se olviden el candidato ganador, dice que Lasso intervino en el feriado bancario (no tiene razón) y Arauz por ser el producto del corrreato, la era del latrocinio y la corrupción (tiene mucha razón). Yo, pensaba en el caso de ganar Yaku Pérez darle mi irrestricto apoyo, más en vista de su pronunciamiento irrazonable, enfermizo y de no saber ganar o perder mi voto será nulo y si gana el señor Lasso sin pensar dos veces mi voto será por Guillermo Lasso. Yaku no tiene la serenidad, la tranquilidad. A si pensamos muchos ciudadanos. El candidato Andrés Arauz desde ya nos tiene nerviosos, desalentados, amargados y muy preocupados si llegara a ganar va a devastar, arrasar con el Banco Central al igual que su promotor, su gestor, que se llevaron el oro y el moro. ¡Que Dios bendiga la patria!