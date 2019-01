Xenofobia política

LEA TAMBIÉN

Los últimos acontecimientos han desencadenado una serie de reacciones y rechazo a las declaraciones del Presidente Moreno, aduciendo que con sus intenciones ha inducido a la xenofobia. Personalmente no lo tomo de esa manera, las declaraciones del Presidente no han causado en mí ningún tipo de rechazo a los migrantes. Lo que sí siento, y desde hace tiempo, es una fobia política; y lo digo abiertamente. Siento un rechazo total a todo lo que tenga que ver con revoluciones socialistas, pensamientos radicales y politiqueros del siglo 21. La verdadera historia política mundial ha confirmado, que estos pseudo políticos no son más que caudillos oportunistas que porque ojearon a Marx (si es que lo hicieron) creen que son capaces de emular sus manifiestos, y lo único que han hecho es saquear y fragmentar los países donde han triunfado. Recordemos que Castro mantuvo un discurso completamente demócrata conservador hasta que obtuvo el poder, para qué mencionar a Guevara, o Chávez, los Kirchner, Evo, Maduro, Lula o el mismo Correa. No con esto quiero decir que el ala derecha de la política sea para mí la cura de todos los males de la sociedad, porque no lo es, pero en el utópico caso en el que sólo tuviese dos opciones, si vivir en los Estados Unidos de Trump o en la Venezuela de Maduro… No es ni siquiera necesario mencionar la mejor opción.



Macario Stefano Rosania Larrea