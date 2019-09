Vuelve a tu tierra

LEA TAMBIÉN

Nadie olvida su tierra de ensueño. Nadie deja de amar su entorno. Si te sientes pequeño en tu tierra no te olvides que hay otros que sueñan con volver a la patria querida, a la tierra que tanto extrañan, retomando los pasos de antaño y dejando atrás la ironía de que tanta y tanta esperanza se tropiece con tanta amargura, de sentir la dureza del paso y que no se sientan tan seguras. Que comience a volar en la mente de esos seres que abrigan el sueño de algún día alcanzar el encuentro de tenerlos con ellos por siempre. No olviden lo duro del tiempo en países que ya tienen dueño, y vuelvan siendo tan sinceros, como el hombre y mujer de esa tierra, y acepten el pan que esa ofrece, aunque aquella imperfecta se muera. No olviden la tierra que los trajo al mundo. Vuelvan a su tierra.