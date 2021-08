La voz de los maestros

Erick Raúl Andrade Aráuz

Varios grupos de maestros han salido a las calles para alzar su voz a favor de las nuevas reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en la que, entre otros beneficios, se proporcionaba a los maestros una nueva recategorización en cuanto a su salario y edad de jubilación siendo esto una gran ayuda para los educadores que se han visto perjudicados en cuanto a la reducción de salarios y poco apoyo del Estado para cumplir sus funciones. Sin embargo, una acción por inconstitucionalidad había sido presentada por parte de los directores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, ante la Corte Constitucional, en la que se reclama que dicha ley no había sido aprobada tomando en cuenta el presupuesto con el que cuenta el Estado y el IESS.

Dicho esto, nuestros docentes han tenido siempre que afrontar el escaso apoyo por parte del Estado. Desde ya hace unos años, los maestros han sido víctimas de alza de carga laboral y un estancamiento en cuanto a sus salarios y gracias a estas nuevas reformas los maestros se han sentido escuchados, ya que esto no solo mejora la calidad de nuestra educación, sino también ayudará a mejorar la calidad de vida de los maestros. Es entendible la postura de los maestros cuando se toma en cuenta que el Estado no cumple con lo previsto en nuestra Constitución. Según la carta magna, el Estado debe focalizar al menos el 6% del PIB en educación orientado a infraestructura, mantenimiento, refrigerios, libros, textos escolares y salarios. Sin embargo, esto no se ha cumplido gracias a un factor que enferma a nuestro país: la corrupción.