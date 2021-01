¿Votar por quién?

Con quien escojas caminar está nuestro futuro, todos deberíamos votar por el factor más positivo que tenemos y ha sido la única explicación para no caer en la desgracia de países como Venezuela. Vota por la dolarización, ese debe ser la dirección que debemos seguir. Este voto es vital para despegar o hundirnos, vota por nuestros hijos para que estos no salgan a otros horizontes o para que regresen de encontrarse fuera. Lo único que se pide es sentido común, no dejes que compren tu voto, como lo hacen en Venezuela. Vota por el candidato que más posibilidades tiene de atraer seguridad para la inversión y al crear empresas, crear empleos. Vota por aquel que ya se ha distinguido y que pueda de querer, pueda regalar su sueldo mensual a una institución necesitada. Cuidado te engañes con amigos de la FARC, o con aquellos que ya trataron y fallaron, o con los amigos de los amigos de lo ajeno ya sentenciados, recuerda también a los habladores de siempre, sé concreto, medita hazlo por ti, hazlo por todos nosotros.