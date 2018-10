Volver al siglo 20...

LEA TAMBIÉN

Falta de organización e información para evitar que mucha gente esmeraldeña haga largas filas para una atención médica que no se producirá. Inversiones petroleras de participación sin explicar cuál realmente será el beneficio económico para el Ecuador. Viajes y proyectos de inversión que no obtienen resultados. Gigantes obras para una provincia, a pesar de haber criticado como obras faraónicas, obras de gobiernos anteriores. Culpar a los anteriores gobiernos de quiebras económicas para justificar posibles acuerdos con organismos internacionales, que obligan a los gobiernos del mundo, a medidas negativas para las sociedades. Señor Presidente, ¿por qué no se construye desde lo positivo que tuvieron anteriores gobiernos y se termina, de una vez, de justificar lo negativo actual con lo negativo del pasado?