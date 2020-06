Volvamos a casa

LEA TAMBIÉN

Hace muchos años, en aquellos tiempos en que la Universidad Central del Ecuador tenía una fuerte voz y su criterio podía botar presidentes, a más de la señera figura de su Rector Doctor Alfredo Pérez Guerrero, había, entre las autoridades, un grupo de socialistas de extrema izquierda, comandados por el Dr. Manuel Agustín Aguirre, quienes, a pesar de sus extremos no habían logrado mayores éxitos políticos ni académicos.

Propiciaron y lograron, el eliminar los exámenes de ingreso a la Universidad. Esto trajo consigo el resultado más grave: el ingreso por la ventana de cientos de profesores de dudosa calidad. Obviamente, la sobresaliente calidad académica de la Universidad Central bajó y los resultados los estamos palpando desde hace años. Los sólidos principios que eran la razón de vivir de la Universidad Central del Ecuador se fueron al canasto y comenzaron a dominar los principios maoístas en una loca búsqueda de ascenso social y económico.



Los resultados los hemos visto en toda su dimensión, con motivo de la pandemia que nos ha tocado sufrir: por todas partes olas de corruptos haciendo de las suyas y las autoridades, salvo honrosas excepciones, incapaces de ponerles en vereda.



La propuesta de los socialistas de entonces, al no poder conquistar a la Universidad Central: ya que no podemos conquistarla, destruyámosla, para que de las cenizas salga el nuevo Ecuador se ha cumplido. Una sociedad quiteña afincada en un bello lugar, con unos sólidos principios: liberales, conservadores y socialistas se vio transformada en la desaparición de esos sólidos principios y el advenimiento de toda clase de movimientos politiqueros, sin ningún principio democrático, sino con el interés de grupillos de amigos que forman un movimiento político, sin otro principio que el de llenar sus bolsillos de dinero, por el método que sea. Los resultados los tenemos a la vista. Los correctivos no llegan y apenas hay acciones como las de la actual señora Fiscal que contra viento y marea y jugándose la vida intenta sancionar a todo un ejército de corruptos.