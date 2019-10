A voltear la página

LEA TAMBIÉN

No sin antes una lectura rápida de lo que me dejan estos días: Quedan justificados robos, destrucción del patrimonio y hasta terrorismo, con el pretexto de una manifestación “legítima”. Yo como “protestante” si puedo agredir hasta atentar en contra de su vida a quien está en frente, porque es mi derecho, pero si él lo hace, es represión brutal.

Impedir el paso a ambulancias, bomberos y Cruz Roja está dentro de lo permisible, así este impedimento haya causado muertes.



Comprender que la Fuerza Pública no defiende una afinidad política o al gobierno de turno, entender que defienden a los ecuatorianos y lo que es de los ecuatorianos tal como lo reza la Constitución, es una tarea titánica. Entendí que el ama quilla, ama llulla y ama shua, apenas era un discurso, y que solo el ama quilla lo mantienen intacto.



Al final de la página quedan muertos, heridos en terapia intensiva, quienes perdieron órganos, etc., queda un Ecuador más dividido que antes, más regionalista que de costumbre, queda un Ecuador que me dueles.