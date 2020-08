Viteri y Aráus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Es indiscutible que la ciudad más golpeada durante la pandemia del covid-19 en todo el Ecuador, fue Guayaquil. La urbe más poblada y geográficamente más extensa que a la vez es la que mayor migración recibe desde todos los puntos geográficos del país e inclusive del exterior. Debemos recordar que las colonias extranjeras afincadas en esta ciudad son sumamente numerosas. Peso a esto, logró nuestra enorme metrópoli superar una de las peores crisis de su historia durante el primer brote de covid-19 en los meses de marzo y abril, hasta alcanzar un punto de equilibrio alentador que, inclusive, hoy nos permite socorrer a otras ciudades hermanas que se encuentran en apuros como Quito que actualmente lidera los índices de contagios y muertes.

Una ciudad tan grande y poblada como Guayaquil no es nada fácil dirigir, sin embargo; los guayaquileños hemos tenido la bendición de contar con una alcaldesa como Cynthia Viteri que no ha desmayado en sus esfuerzos por trasladar medicinas y alimentos a los sectores más necesitados y además ha liderado al COE, organismo que con especial acierto impuso todas las restricciones del caso para lograr orden y encontrar soluciones en medio de semejante crisis sanitaria. Otra ventaja que tuvimos en Guayaquil y en toda la zona 8 es la presencia del General Víctor Aráus, el primer guayaquileño en la historia de la Policía Nacional que ocupa el cargo de Comandante de los territorios de Guayaquil, Durán y Samborondón, al General se le sumaron dos áreas de responsabilidad a más de la capital de la provincia del Guayas y sin embargo logró frenar los desórdenes característicos de la ciudadanía que no termina por concientizarse sobre el nivel de peligro que implica estar dentro de la cadena de contagio.